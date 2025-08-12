Xiaomi: presentata una nuova super videocamera con IA e zoom 9X

All’interno del mercato cinese Xiaomi ha deciso di lanciare una nuova videocamera di sorveglianza dal nome breve per quanto riguarda il mercato orientale, ma sicuramente abbastanza corposo: Smart Outdoor Camera 4 Pro Triple Cam Zoom Edition, che arriva poco tempo di distanza dalla versione precedente.

Dotazione tecnica

La videocamera è dotata di tre sensori da cinque megapixel, uno in grado di registrare flussi video con una risoluzione di 2880 × 1620 pixel, questi sensori godono di un’apertura molto elevata pari a f/1,6, la massima resa ovviamente è presente in condizioni di buone illuminazione ma la perdita di dettaglio non è così grave anche quando la luce è scarsa.

Le tre fotocamere si differenziano l’una dall’altra per l’obiettivo, abbiamo infatti una grandangolare, una 4 mm equivalente e una 12 mm equivalente, unendo i tre sensori possibili raggiungere uno zoom ibrido pari ad un 9X.

Una delle tre fotocamere è montata in una sezione separata con il proprio set di luci dedicato, l’intera soluzione ruota sull’asse verticale e può essere utilizzata dall’utente per effettuare inquadrature da remoto, il tutto ovviamente tramite un’applicazione di gestione ufficiale, la mobilità di questa unità viene utilizzata anche in modo automatico effettuando il tracciamento di soggetti identificati.

Proprio questa funzionalità è potenziata dall’intelligenza artificiale dal momento che Xiaomi ha inserito nella sua videocamera algoritmi ad hoc, i quali possono essere utili anche per il riconoscimento di veicoli, targhe incluse, ciò permette di controllare anche se si inseriscono nel proprio parcheggio anche auto non autorizzate.

Tutti questi elementi possono essere gestiti e regolati oltre che impostati dall’applicazione dedicata offerta proprio da Xiaomi, possono essere ovviamente inseriti i parametri da monitorare e riconoscere, oltre che le notifiche da ricevere che possono essere anche piccoli snippet video che mostrano ciò che ha attivato la fotocamera.

La videocamera garantisce la certificazione IP68 e anche il supporto alle connessioni Wi-Fi 6 sia il Bluetooth 5 con Fast Pairing, è possibile sfruttare anche una porta ethernet e una MicroSD per salvare i video, così come un accesso NAS e cloud tramite pagamento di un abbonamento.