Apple, ecco quando arriva il primo HomePod con display: non manca molto

C’è tanta attesa per quello che dovrebbe essere un modello rivoluzionario di HomePod in casa Apple. Gli utenti non vedono l’ora di poter acquistare il prodotto, che però non arriverà per adesso. Bisognerà infatti attendere secondo le ultime indiscrezioni la fine di quest’anno, dopo i ritardi che ci sono stati già inizialmente a causa di alcuni problemi tecnici.

Un hub domestico con schermo, videocamera e Siri potenziato

Il nuovo dispositivo sarà dotato di display da 7 pollici, batteria integrata e videocamera frontale, il tutto racchiuso in un design ispirato alla modalità StandBy di iPhone. Sarà basato su un sistema operativo dedicato, homeOS, e fungerà da centro di controllo per tutta l’automazione domestica, gestendo app, accessori HomeKit e interazioni vocali tramite Siri.

Secondo le indiscrezioni, l’hub supporterà anche FaceTime, permetterà di visualizzare contenuti multimediali e integrerà Apple Intelligence, rendendolo un nodo strategico nell’ecosistema domestico di Apple. Il dispositivo offrirà inoltre un’interfaccia ottimizzata per la gestione delle routine quotidiane e dei dispositivi smart connessi alla rete domestica.

I ritardi legati all’integrazione con Apple Intelligence

Il lancio era inizialmente previsto per la primavera, ma è stato rinviato per problemi nell’implementazione delle nuove API vocali legate a App Intents e Apple Intelligence, ora attese con una versione successiva di iOS 18. Apple avrebbe comunque già avviato test sul campo coinvolgendo alcuni dipendenti selezionati, allo scopo di perfezionare l’esperienza utente in contesti reali.

Alcune funzionalità più avanzate potrebbero non essere disponibili al lancio e arrivare in seguito tramite aggiornamenti. Tuttavia, il debutto del dispositivo entro la fine del 2025 viene considerato sempre più probabile.

I progetti paralleli: smart display e robotica domestica

In parallelo, Apple starebbe lavorando a due ulteriori progetti: J490, uno smart display tradizionale, e J595, un display intelligente dotato di braccio robotico e interazione tramite intelligenza artificiale. Il secondo, in particolare, rappresenta una delle iniziative più ambiziose di Cupertino nel campo dell’AI, con l’obiettivo di creare un’interfaccia domestica mobile capace di interazioni più naturali e personalizzate.

J490 potrebbe debuttare già entro la fine del 2025, mentre J595 rimane previsto per una finestra temporale più ampia, tra il 2026 e il 2027, a causa della complessità progettuale. Entrambi i modelli, tuttavia, condividono le stesse criticità: l’integrazione con Siri e Apple Intelligence, elemento chiave della nuova strategia AI di Apple per l’ambiente domestico.