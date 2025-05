Gemini Live rivoluziona Android: ora interagisce con schermo e fotocamera, gratis per tutti

Con l’introduzione di Gemini Live, Google apre ufficialmente una nuova fase nell’uso dell’intelligenza artificiale sugli smartphone Android. Dopo un rilascio graduale avviato lo scorso marzo, la funzione è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti. L’annuncio era arrivato al Google I/O 2025, ma ora è diventato realtà. L’assistente Gemini, infatti, ora può interpretare ciò che accade sullo schermo o davanti alla fotocamera, rispondendo in modo mirato alle richieste fattegli.

Gemini si integra con le altre app: un assistente pronto ad agire al posto tuo

Attivare la condivisione visiva è semplice. Basta rispondere al messaggio che invita a condividere il display o la fotocamera con Gemini Live, comparso su molti dispositivi. L’opzione è accessibile anche tramite il pannello fluttuante dell’assistente, sempre disponibile ovunque nel sistema. Una volta avviata, la condivisione consente di ricevere indicazioni, suggerimenti o azioni intelligenti basate su ciò che l’utente sta osservando o mostrando.

La tecnologia però non si limita solo a riconoscere immagini o testi, ma capisce il contesto. Scorrendo una pagina web o navigando in un’app, Gemini può fornire informazioni aggiuntive, chiarimenti o persino avviare attività specifiche. La vibrazione del telefono segnala ogni cambio di stato, mentre un semplice gesto sul pannello delle notifiche permette di interrompere la condivisione in qualsiasi momento. L’esperienza d’uso complessiva è pensata per essere fluida, rapida, discreta.

La vera novità, però, è ciò che sta per arrivare. Google ha annunciato che Gemini Live verrà presto integrato con altre sue app principali. Calendar, Keep, Maps e Tasks saranno tra le prime a beneficiare della nuova interazione. GeminiLive rappresenta però solo una parte di un progetto più ampio, ossia Project Astra. Insomma, con questa iniziativa, Google punta a creare un assistente davvero attivo, in grado di leggere, interpretare e agire nel mondo digitale in tempo reale. Anche gli utenti Apple iniziano a intravedere le potenzialità di queste funzioni, ma il lancio completo su iOS richiederà ancora un po’ di tempo.