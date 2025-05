Recensione Realme GT 7 Dream Edition: design di lusso in collaborazione con Aston Martin

Realme non ha solo presentato oggi al mondo i nuovissimi Realme GT 7 e Realme GT 7T, ma ha ampliato la propria offerta con la Realme GT 7 Dream Edition, ovvero una versione realizzata in collaborazione con il team racing di Formula 1 di Aston Martin, che ne migliora notevolmente l’estetica. Vediamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il lusso e la qualità generale di livello superiore la ritroviamo già dalla confezione, non è più la “piccola” e classica di Realme GT 7, ma è molto più grande, sempre realizzata in cartone con colorazione verde (che richiama il colore del team di Formula 1), ed un grande logo centrale che ne identifica proprio la collaborazione.

Aprendola possiamo scoprire lo smartphone, dotato di una back cover davvero molto interessante, presenta una finitura opaca che trattiene pochissimo le impronte, la colorazione del team di Formula 1 di Aston Martin, ed una trama molto più aggressiva e “sportiva” rispetto alla versione tradizionale. Il modulo delle fotocamere non presenta un colore diverso, lo riprende da tutto il resto della back cover, e viene impreziosito dalla presenza di un bordino dorato che segue il perimetro del modulo e dei singoli sensori. Eleganza e classe non lasciano adito ad alcun dubbio, è uno smartphone che riesce a contraddistinguersi dalla massa, sia per la colorazione che per l’attenzione ai dettagli.

Il frame riprende esattamente lo stesso colore, senza presentare differenze particolari, se non la presenza di dettagli dorati, come sul tasto di accensione/spegnimento. Le dimensioni non cambiano, raggiungendo 164 x 76 x 8,3 millimetri di spessore, con un peso di 206 grammi, e la solita disposizione della pulsantistica, di cui vi abbiamo parlato con Realme GT 7.

Contenuto della confezione

Una paragrafo a parte lo vogliamo dedicare appunto al contenuto della confezione, altro aspetto che denota una grande attenzione al dettaglio da parte dell’azienda. A differenza di ciò che accade con la versione classica, in questo caso possiamo trovare l’alimentatore per il collegamento alla presa a muro (con supporto alla ricarica rapida), una custodia che emula la fibra di carbonio, davvero molto elegante e bella al tatto, impreziosita da una apertura sul logo Aston Martin, ovviamente il cavo di ricarica, ed una piccola chicca: la graffetta per l’apertura del carrellino delle SIM a forma di macchina di formula 1.

Hardware e Specifiche

Quanto vi abbiamo raccontato poco sopra sono le differenze principali con il Realme GT 7, infatti anche la Dream Edition offre un display da 6,8 pollici di diagonale, AMOLED con risoluzione 1280 x 2800 pixel (luminosità massima di 6500 nits e densità di 453 ppi), capace di raggiungere anche un refresh rate a 144Hz e cornici sottilissime su tutti i lati. Sotto il cofano è presente un processore MediaTek Dimensity 9400+, octa-core a 3 nanometri con GPU Immortalis G925, e l’unica differenza nelle specifiche: la configurazione prevede 16GB di RAM DDR5 e 512GB di memoria interna UFS 4.0. Le prestazioni sono ottime, è uno smartphone rapidissimo e reattivo, che non scalda in nessun modo nella parte posteriore.

Realme GT 7 Dream Edition offre certificazione IP69, è 5G con supporto al dual SIM, toccando anche connettività WiFi 7 dual-band, bluetooth 5.4, GPS e NFC. I sistemi di sblocco sono due: sensore per le impronte digitali sotto al display o riconoscimento del viso 2D. L’audio è stereo è di buona qualità generale. Le fotocamere presenti posteriormente sono tre: Sony IMX906 da 50 megapixel come principale, 8MP per l’ultragrandangolare e 50 megapixel per un teleobiettivo 2X. Il comparto viene completato anteriormente da un sensore da 32 megapixel. Nel complesso la resa è molto buona in ogni condizione di luce, con l’intelligenza artificiale e l’elaborazioen software a migliorarne la resa. I video, sono stabilizzati otticamente, è possono essere registrati al massimo in 4K a 60fps.

Il sistema operativo è Android 15, con personalizzazione Realme UI 6.0, un’interfaccia molto valida e moderna, che fa della fluidità e della possibilità di plasmarla a piacimento i propri punti di forza. L’intelligenza artificiale è presente, con funzioni che migliorano generalmente l’esperienza, senza però stravolgerla. La batteria infine è da 7000mAh, un componente grandissimo che supporta la ricarica rapida a 120W. La sua autonomia è il fiore all’occhiello dello smartphone, proprio perché permette di utilizzarlo anche per due giorni consecutivi, senza ricorrere alla ricarica.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione Realme GT 7 Dream Edition rappresenta la versione su cui fare affidamento nel momento in cui si fosse alla ricarca di un’estetica più aggressiva e curata, capace di distinguersi dalla massa e da tutti gli altri smartphone in commercio. Per il resto è esattamente lo stesso Realme GT 7, con prestazioni eccellenti ed un discreto comparto fotografico.

La versione recensita nel nostro articolo, quindi con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, può essere acquistata ad un prezzo di 899 euro. Gli utenti la possono trovare anche su Amazon, con inclusi sia il caricabatterie a 120W e le cuffiette Air7 Pro, sempre allo stesso prezzo.