Porsche 718 Cayman EV: la sportività si fa elettrica

La transizione elettrica in casa Porsche diviene più reale che mai. I test intensificati della 718 Cayman EV rivelano una fase avanzata dello sviluppo. Secondo indiscrezioni, sarà la 718 Boxster EV, la variante scoperta, a debuttare per prima nei primi mesi del 2026. Soltanto sei mesi dopo arriverà la coupé, rispettando il consueto ordine della gamma. I prototipi sono già stati sorpresi in pista, tra cui il Nürburgring Nordschleife, a conferma che il momento del lancio si avvicina.

Lo stile resta fedele al modello avente il classico motore termico Porsche. Le proporzioni compatte, le linee muscolose e la presenza scenica rimangono invariate. Tuttavia, ogni dettaglio suggerisce un’auto profondamente nuova. I fari ridisegnati e il cofano più spigoloso aggiungono grinta. Le prese d’aria più generose lasciano intuire un sistema di raffreddamento dedicato, forse pensato per gestire due motori elettrici. Il linguaggio stilistico richiama la Porsche Taycan, lasciando intravedere un lavoro attento sull’aerodinamica. La Cayman EV sembra così pronta a unire tradizione sportiva e tecnologia avanzata.

Tecnica, batteria centrale e potenza da brivido con la nuova Porsche

La nuova Porsche Cayman nascerà su una piattaforma dedicata alle sportive elettriche, pensata per garantire piacere di guida. Michael Steiner, responsabile R&D, ha confermato che il posizionamento della batteria dietro ai sedili, anziché nel pianale, mira a replicare il comportamento delle Porsche a motore centrale. Il risultato è una posizione di guida bassa, un baricentro ottimale e una dinamica che promette emozioni autentiche. I dati ufficiali non sono ancora stati rivelati, ma le prime indiscrezioni parlano chiaro. I propulsori saranno simili a quelli della Taycan, con potenze che partiranno da 402 cavalli e potrebbero superare i 1000 cavalli nelle versioni più estreme. Come coniugare zero emissioni con prestazioni? Il suono del motore sparisce, ma resta la tensione nelle curve e la spinta in accelerazione oltre alla promessa di una guida vera. La Porsche 718 Cayman EV non sarà solo un’elettrica come tante, del resto parliamo pur sempre di una Porsche.