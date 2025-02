La casa automobilistica tedesca Porsche è nota a tutti poiché in grado di realizzare modelli con prestazioni eccellenti che, molto spesso, sono in grado di aggiudicarsi record importanti. Oggi parliamo infatti di un nuovo risultato che l’azienda tedesca porta a casa grazie alla sua Porsche Taycan GTS.

Non un semplice record ma un traguardo del tutto importante che giunge fino al noto Guinness World Records. Nello specifico, la Porsche Taycan GTS è riuscita ad effettuare il più lungo drift sul ghiaccio realizzato da un’auto elettrica. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito al grande risultato.

Porsche: un risultato da Guinness World Records

Si parla sempre più spesso di risultati ottimali e di record che alcune vetture dotate di una meccanica eccellente sono in grado di ottenere. Oggi non può certamente passare inosservato il record che la Porsche Taycan GTS è riuscita ad ottenere.

Protagonista di questo importante primato, oltre alla la Porsche Taycan GTS, Jens Richter, istruttore Porsche Experience. Secondo quanto diffuso, il tentativo di ottenere l’importante record è stato effettuato su una pista di ghiaccio finlandese del Porsche Arctic Center, non molto distante dal Circolo Polare Artico.

Un tentativo che ha visto la creazione apposita di circuito circolare con un diametro pari a 59 metri. Per l’occasione, la vettura è stata dotata di pneumatici chiodati Michelin e un dispositivo GPS. Dispositivo che oltre a consentire il monitoraggio del percorso, ha permesso di raccogliere tutte le azioni effettuate dal conducente.

Stiamo certamente parlando di una sfida che si è rivelata del tutto ardua dato che il primo tentativo è stato un fallimento. Differente, invece, la sorte del secondo tentativo in cui Jens Richter è riuscito a mantenere la Taycan in un drift controllato per un totale di 17,503 km utilizzando solamente acceleratore e sterzo. Un risultato che ancora una volta attira l’attenzione di tutti.