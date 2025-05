Onvo L90 di Nio: il SUV dalla grande autonomia e con tre file

Onvo L90 è il primo modello di Nio creato accuratamente per il mercato di massa. Svelato al Salone dell’Auto di Shanghai 2025, il SUV a tre file punta a cambiare le regole. Più accessibile del Nio ES8, nasce da una piattaforma ad alta tensione da 900 volt. L’impianto è abbinato a una batteria da 85 kWh, presente su tutte le versioni. Le prestazioni annunciate parlano chiaro. L’L90 a trazione posteriore percorre 605 km con 14,5 kWh/100 km. La versione integrale si ferma a 570 km, con consumi leggermente superiori: 15,4 kWh/100 km. Tutti i dati sono calcolati secondo il ciclo cinese CLTC, noto per la sua generosità. Ciononostante, le cifre riguardanti il SUV Nio restano comunque sorprendenti.

Efficienza pura per viaggiare in comodità: dimensioni e potenza del SUV Nio

Dietro l’efficienza non ci sono magie, ma scelte mirate. Il peso del veicolo varia tra 2.250 e 2.385 kg, contenuto grazie a una lunga serie di alleggerimenti. I cablaggi ad alta tensione sono più leggeri del 50%, le pinze freno in alluminio del 19,6%. Le barre stabilizzatrici cave pesano il 24,3% in meno. Anche i cerchi aerodinamici da 20 pollici hanno perso l’11,3%. Tutto ciò ha portato a un coefficiente di leggerezza pari a 2,35. Non manca una struttura pronta al battery swap. La batteria è la stessa su tutte le versioni e permette la sostituzione rapida. Dal 15 maggio, i clienti potranno accedere a 2.000 stazioni dedicate. A queste si affiancano 2.438 colonnine proprietarie e oltre 57.000 punti terzi in tutta la Cina. Come pensare ancora a lunghi tempi d’attesa?

Il SUV Nio L90 condivide il motore con la lussuosa Nio ET9. In versione AWD, la potenza tocca i 440 kW, pari a 598 cavalli. Il modulo di potenza è in carburo di silicio (SiC) da 1200 V. Un componente da alta gamma, ora offerto su un modello per famiglie. Per ora, nessun dato ufficiale su velocità massima o accelerazione. L’abitacolo sarà disponibile in versione a sei o sette posti. Non sono ancora stati rivelati materiali, infotainment o dotazioni. Il silenzio lascia spazio all’attesa. Il prezzo iniziale sarà sotto i 400.000 yuan, poco meno di 55.000 dollari.