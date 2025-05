POCO

Il nuovo POCO F7 si avvicina al debutto ufficiale. La certificazione FCC appena ottenuta conferma l’imminente arrivo della versione internazionale, suggerendo che lo smartphone sarà annunciato entro giugno 2025. Il dispositivo si prepara a succedere al POCO F5, collocandosi ancora una volta nella fascia dei mid-range ad alte prestazioni.

Certificazione FCC per la variante globale

Il modello registrato presso la Federal Communications Commission è identificato con il codice 24069PC21G, dove la “G” finale indica una versione globale. Il numero di serie conferma il legame con Redmi K70, suggerendo che il POCO F7 ne sarà una variante ribrandizzata per il mercato internazionale.

La certificazione descrive anche alcune delle specifiche tecniche principali, tra cui connettività 5G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.3 e supporto alla ricarica rapida. Nonostante manchino conferme ufficiali da parte dell’azienda, il dispositivo appare ormai pronto per il lancio.

I documenti FCC fanno riferimento a un sistema di ricarica rapida a 90W, in linea con quanto visto sul Redmi K70. Si presume che la batteria sarà una unità da 5.000 mAh, capace di garantire un’autonomia superiore alla media nel segmento mid-range. Il caricabatterie compatibile dovrebbe essere incluso in confezione, come da tradizione POCO. Queste caratteristiche tecniche posizionano il POCO F7 come alternativa ad alte prestazioni, pur mantenendo un prezzo più accessibile rispetto ai top di gamma.

Anche se la certificazione non conferma direttamente il processore, le indiscrezioni precedenti indicano che il POCO F7 sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 2, lo stesso chip che ha debuttato su molti flagship nel 2023 e 2024. Il processore garantirà un’elevata reattività, prestazioni grafiche superiori e compatibilità con giochi e applicazioni complesse.

Il display sarà con tutta probabilità un AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco oltre i 2.000 nit. Il pannello supporterà anche HDR10+ e Dolby Vision, per una resa visiva avanzata.

Il comparto fotografico dovrebbe includere una fotocamera principale da 50 MP, con sensore Sony IMX800 o equivalente. Sarà presente anche una ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP, configurazione già utilizzata su altri modelli POCO.

Il software fotografico integrerà algoritmi di ottimizzazione AI per scene notturne, modalità ritratto e gestione del colore. La fotocamera frontale sarà probabilmente da 16 MP, posizionata in un foro centrale sul display.

Il sistema operativo del POCO F7 sarà MIUI for POCO, la versione personalizzata dell’interfaccia Xiaomi, basata su HyperOS e Android 14. L’aggiornamento porterà nuove funzionalità per la gestione del multitasking, maggiore fluidità nelle animazioni e ottimizzazione delle risorse per applicazioni ad alto consumo.

La personalizzazione MIUI per i dispositivi POCO introduce inoltre modalità gaming avanzate, controlli rapidi e supporto per lo split screen potenziato, mantenendo al tempo stesso un’interfaccia riconoscibile.