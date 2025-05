Motorola Moto G56

Motorola continua ad ampliare la gamma G con il nuovo Moto G56, uno smartphone di fascia media che si prepara al lancio con un design aggiornato e quattro colorazioni, tra cui la nuova tonalità Pantone Gray Mist. I render e le prime informazioni ufficiali rivelano una scheda tecnica equilibrata e un’estetica curata, pensata per il mercato di fascia intermedia.

Quattro colori, incluso il nuovo Gray Mist

Il Moto G56 sarà disponibile in quattro varianti cromatiche, tutte con finitura opaca e corpo posteriore leggermente curvo. Ai colori già mostrati nei render precedenti – nero, blu e verde – si aggiunge ora il Pantone Gray Mist, una sfumatura grigia con riflessi argentati. Questa nuova tonalità è stata progettata in collaborazione con Pantone, proseguendo la linea estetica lanciata da Motorola con altri modelli recenti. La scelta di includere un colore Pantone evidenzia l’attenzione del brand alla componente stilistica, elemento sempre più rilevante nel segmento mid-range.

Il dispositivo è dotato di un display punch-hole con foro centrale per la fotocamera frontale. Le cornici sono sottili, con un leggero mento inferiore visibile, ma contenuto. Il retro presenta un modulo fotografico verticale ridisegnato, con due sensori e un flash LED disposti in una piastra ovale leggermente sporgente. Lo stile richiama i modelli superiori della gamma Edge, con una finitura minimal e dettagli cromati attorno al blocco fotocamere.

Sebbene Motorola non abbia ancora ufficializzato l’intera scheda tecnica, dalle anticipazioni emerge che il Moto G56 sarà equipaggiato con un processore Snapdragon di fascia media, probabilmente un modello della serie Snapdragon 6 Gen 1 o simile.

Il display sarà un LCD da circa 6,6 pollici, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, offrendo una buona fluidità d’uso. La fotocamera principale dovrebbe avere un sensore da 50 MP, affiancato da un secondo modulo per la profondità o il grandangolo, in linea con altri dispositivi della stessa fascia. Il Moto G56 integrerà una batteria da 5.000 mAh, una costante nei modelli della gamma G. Il supporto alla ricarica rapida via USB-C sarà incluso, anche se con potenza limitata, verosimilmente intorno ai 20W, in base alla strategia Motorola per i mid-range.

Il Moto G56 si posiziona come modello intermedio nella gamma G 2025, al di sopra del G24 ma al di sotto del G84. Il dispositivo punta a offrire un buon equilibrio tra prestazioni, autonomia e design, mantenendo un prezzo accessibile.

Il lancio ufficiale è atteso per le prossime settimane, con disponibilità iniziale nei principali mercati europei, tra cui l’Italia. Il prezzo non è ancora stato confermato, ma si ipotizza una fascia compresa tra i 199 e i 249 euro, in linea con i predecessori.