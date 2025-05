POCO F7 si prepara al lancio mondiale: certificazione FCC e caratteristiche da vero modello premium

La linea POCO F7 si amplia con un nuovo modello. Dopo aver introdotto sul mercato i più avanzati F7Pro e F7Ultra, ora è il turno della versione standard. La conferma del suo arrivo è arrivata grazie alla recente apparizione del dispositivo presso la FCC. Ovvero l’ente americano adibito alla certificazione dei dispositivi elettronici. Questo passaggio burocratico di solito anticipa il lancio sul mercato mondiale, indicando che il debutto ufficiale è ormai alle porte.

Display AMOLED, chip potente e un prezzo unico: così POCO F7 punta ai mercati globali

Secondo quanto emerso, POCO F7 non sarà un’esclusiva del mercato indiano, come inizialmente ipotizzato. Al contrario, sarà disponibile a livello internazionale. Lo smartphone dovrebbe condividere la base tecnica con il Redmi Turbo 4 Pro. Il quale in Cina ha già ottenuto molta attenzione per le sue prestazioni interessanti nella fascia media. A rendere particolarmente appetibile questo modello è la presenza di una batteria da 7.550mAh, tra le più capienti mai viste. Tale componente, unito a una ricarica rapida da 90W, promette un’autonomia di lunga durata senza rinunciare alla velocità di ricarica.

POCO F7 dovrebbe montare un display AMOLED da 6,83” con risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Garantisce così un’esperienza visiva fluida e luminosa. Il processore previsto è lo Snapdragon 8s Gen 4. Una scelta in linea con l’obiettivo di fornire buone prestazioni senza compromettere il costo complessivo. La memoria interna potrà arrivare fino a 1TB, con configurazioni da 12 o 16GB di RAM. Il comparto fotografico dovrebbe includere un sensore principale da 50MP affiancato da un ultra-grandangolo da 8MP. La fotocamera anteriore dovrebbe offrire un buon compromesso per selfie e videochiamate. Anche se non è stata ancora confermata.

Il sistema operativo sarà presumibilmente HyperOS basato su Android 15. L’estetica seguirà quella della serie F7, quindi linee pulite, corpo sottile e materiali ben rifiniti. Il posizionamento di prezzo sarà probabilmente piuttosto aggressivo, in perfetto stile POCO, rendendolo un serio concorrente nella fascia tra i 400 e i 600€.