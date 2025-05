GTA 6: sempre più atteso tra gli appassionati

Grand Theft Auto 6 rappresenta uno dei titoli più attesi nel panorama videoludico globale. Se finora l’entusiasmo per GTA 6 si basava principalmente sull’eccezionale reputazione di Rockstar Games, ora emergono ulteriori ragioni , grazie ad una recente serie di rivelazioni pubblicate da Grand Theft Auto 6 Alerts su X. Tali dettagli si fondano su dieci brevetti tecnologici depositati da Rockstar, che lasciano intuire come il nuovo capitolo della saga ridefinirà gli standard del genere open-world.

Cosa aspettarsi dal nuovo GTA 6?

I brevetti riguardano vari ambiti, dall’aspetto grafico fino al gameplay. Con innovazioni in grado di innalzare il livello di immersione. Tra le tecnologie più interessanti ci sono sistemi avanzati per la creazione di personaggi fotorealistici, capaci di esprimere dettagli facciali e movimenti più naturali. Inoltre, Rockstar ha brevettato un metodo innovativo per simulare il comportamento dei fluidi su superfici tridimensionali, aumentando il realismo visivo di ambienti come strade bagnate o superfici riflettenti.

Dal lato del gameplay, spicca un algoritmo dedicato alla rete stradale del mondo di gioco. Tale sistema permette agli NPC di muoversi in modo fluido e continuo. Evitando così i classici movimenti a scatti o comportamenti innaturali. Il risultato sarà un traffico pedonale e veicolare estremamente realistico. Non meno importante è il brevetto legato al rendering grafico. GTA 6 adotterà un sistema di livello di dettaglio progressivo molto più sofisticato. Ciò significa che elementi come edifici, veicoli e NPC manterranno un’elevata definizione visiva anche da lontano. L’illuminazione sarà anch’essa potenziata, con effetti più realistici e dettagli più nitidi.

Un altro grande passo avanti riguarda i tempi di caricamento nelle sessioni online. GTA 6 promette un accesso molto più rapido e fluido, migliorando sensibilmente l’esperienza di gioco multiplayer fin dal primo accesso.

Tra le altre innovazioni si segnala l’integrazione tra motion capture e intelligenza artificiale per prevedere posture corporee in modo dinamico. A ciò si unisce un sistema avanzato per la gestione delle transazioni in-game, animazioni adattabili grazie a blocchi dati e sofisticate misure anti-cheat che si avvalgono di variabili di gioco nascoste per prevenire manipolazioni. Purtroppo, l’attesa si farà ancora più lunga: la data di uscita ufficiale è fissata per il 26 maggio 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Con possibilità di ulteriori ritardi.