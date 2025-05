ChatGPT: nuovi interventi necessari dopo l’effetto Ghibli

OpenAI continua a guidare il settore dell’intelligenza artificiale. A tal proposito, il lancio di ChatGPT-4o ha provocato un’immediata e travolgente reazione da parte della rete. In particolare, la possibilità di generare immagini nello stile onirico e riconoscibile delle animazioni Studio Ghibli ha scatenato un vero e proprio boom di interesse per ChatGPT. Dietro l’entusiasmo degli utenti si nasconde però una vicenda più intricata che ha messo a dura prova la struttura stessa di OpenAI. Sam Altman, CEO della compagnia, ha raccontato in una recente intervista quanto quella crescita improvvisa abbia rappresentato una sfida critica.

ChatGPT: nuove sfide con l’aumento dell’afflusso di utenti

Nel giro di un’ora, oltre un milione di nuove iscrizioni si sono riversate sulla piattaforma. Tutte attratte dalla nuova funzione di generazione grafica. Un traguardo impressionante che, però, ha avuto conseguenze immediate sull’infrastruttura tecnica di ChatGPT.

Il centro del problema è stato la disponibilità limitata di GPU. La pressione sulle risorse ha costretto OpenAI a porre restrizioni temporanee all’accesso per gli utenti non abbonati. Ciò per gestire la domanda esplosiva. Per arginare l’ondata, l’azienda ha dovuto attuare misure d’emergenza. Tra cui la ridistribuzione delle risorse, rallentamenti controllati delle funzionalità e persino lo spostamento di team interni da progetti di ricerca ad attività di supporto operativo.

Tale episodio dimostra quanto la fusione tra immaginario pop e tecnologia AI sia capace di scatenare reazioni globali in tempi brevissimi. E se da un lato genera entusiasmo e curiosità, dall’altro obbliga le aziende a fare i conti con compromessi tecnici e strategici. Quanto accaduto rappresenta un segnale chiaro che la corsa all’innovazione nel settore AI è tutt’altro che finita. Con tali premesse il confine tra creatività umana e artificiale continua ad assottigliarsi. E mentre OpenAI concentra la propria attenzione sulla questione che ha coinvolto GhatGPT gli utenti non possono fare altro che attendere il prossimo trend mondiale.