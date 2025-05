GTA VI, l’industria videoludica attende le mosse di Rockstar Games

L’annuncio del rinvio di GTA VI da parte di Rockstar Games ha colto di sorpresa i videogiocatori. Atteso per l’autunno del 2025, il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto è stato spostato al 26 maggio 2026 al fine di offrire ai giocatori un’esperienza senza precedenti.

Nonostante il comunicato ufficiale da parte della software house, alcuni analisti temono che Rockstar Games possa annunciare un ulteriore rinvio nei prossimi mesi. A causa di questa incertezza, l’intero settore videoludico è paralizzato. In particolare, Jason Schreier ha condiviso su Bloomberg alcune delle proprie preoccupazioni e su come l’industria videoludica sta risentendo di questa mancanza di certezze.

Sia gli utenti che gli altri publisher sperano che Rockstar Games non rinvii ulteriormente GTA VI. I giocatori sperano di poter mettere le mani sul gioco più atteso del decennio mentre le varie software house non vogliono far uscire i propri titoli nello stesso periodo del gioco che si preannuncia in grado di infrangere ogni record.

Il rinvio di GTA VI ha spiazzato i publisher che non sanno quando pianificare il debutto dei propri titoli in attesa di conferme da parte di Rockstar Games

Partendo da questa premessa, Schreier sostiene che nessuna software house è libera di decidere una finestra di lancio precisa per il proprio gioco. Basti pensare che molte aziende avevano posticipato alla primavera 2026 il debutto dei titoli per non scontrarsi con Grand Theft Auto 6 nell’autunno del 2025.

La scelta strategica, alla fine, si è rivelata un’arma a doppio taglio causando comunque problemi a causa della decisione di Rockstar Games. I competitor dell’azienda potrebbero pianificare di lanciare i propri titoli alla fine del 2026 o addirittura al 2027 ma, senza la certezza che il 26 maggio 2026 sia la data effettiva di uscita di GTA VI, ciò comporterebbe pesanti costi per ogni software house.

Anche scommettere su un possibile slittamento della data di uscita di GTA VI e pianificare il debutto dei giochi nella primavera del 2026 è altamente rischioso. Se Rockstar Games dovesse mantenere invariata la data di uscita, il confronto in termini di vendite sarebbe impietoso.

L’ago della bilancia è proprio Rockstar Games e finché non ci sarà la certezza che GTA VI esca a maggio 2026, gli annunci di nuovi titoli saranno molto limitati.