Amazon trasforma le schede prodotto in mini podcast AI

Amazon ha deciso di fare un altro passo avanti nel rendere lo shopping online ancora più… parlante. Sì, perché dopo aver già introdotto una homepage riscritta dall’intelligenza artificiale, adesso sta testando qualcosa di nuovo: dei riassunti audio in stile podcast, sempre creati dall’AI, che raccontano le caratteristiche di alcuni prodotti direttamente nell’app. E no, non è una voce robotica monotona che ti legge la descrizione. Si tratta proprio di una conversazione tra due podcaster virtuali, come se stessi ascoltando due amici chiacchierare su un frullatore o su un paio di cuffie da corsa.

Amazon porta l’AI nelle descrizioni con podcast audio

Per adesso la funzione è disponibile solo negli Stati Uniti e solo per alcuni articoli selezionati, tipo il frullatore Ninja Blender o le cuffie SHOKZ OpenRun Pro. Ma il concetto è semplice e, a dire il vero, anche abbastanza intrigante: clicchi su “Ascolta i punti salienti” e ti si apre questo mini podcast in cui un’AI ti spiega le caratteristiche del prodotto, mescolando informazioni ufficiali, recensioni degli utenti e contenuti trovati online. Il tutto in modo piuttosto naturale, almeno per gli standard dell’intelligenza artificiale.

Facciamo un esempio: nel riassunto dedicato alle cuffie SHOKZ, entra in scena una voce virtuale che introduce “Max”, il co-host. Max ci racconta che queste cuffie funzionano tramite conduzione ossea – in pratica, il suono viaggia attraverso gli zigomi, non entra direttamente nelle orecchie. Curioso, no? Poi arriva l’altra voce che chiede: “Per chi sono adatte?” oppure “Com’è la qualità del suono?”. E Max risponde citando anche cosa ne pensano gli utenti. Tipo: il microfono è ottimo per la cancellazione del rumore, ma la potenza sonora potrebbe non soddisfare tutti i fanatici della musica. Insomma, pro e contro raccontati in una chiacchierata.

Per ora è tutto in fase sperimentale, ma Amazon vuole estendere questa funzione a più prodotti nei prossimi mesi. L’obiettivo è chiaro: rendere le recensioni e le schede tecniche più digeribili, specie per chi magari non ha voglia di leggere paragrafi su paragrafi.

E voi? Vi piacerebbe ascoltare un mini podcast prima di fare un acquisto? O preferite ancora leggere in silenzio le recensioni con una tazza di caffè?