Galaxy S26, il cambiamento parte dalla fotocamera

La rivoluzione del Galaxy S26 potrebbe iniziare da uno dei suoi elementi più utilizzati, la fotocamera. Dopo tre anni di fedeltà al sensore ISOCELL GN3 da 50 megapixel, Samsung sembra infatti intenzionata a voltare pagina. Non si tratterà, però, di un aumento dei megapixel, come spesso ci si aspetterebbe, ma di un aggiornamento più sofisticato. Le ultime indiscrezioni trapelate online parlano di un nuovo sensore, ancora da 50MP, ma più moderno e performante, appartenente sempre alla famiglia ISOCELL GN.

Galaxy S26: ritorno all’Exynos e addio al modello Plus?

Il sensore attuale, pur essendo apprezzato per equilibrio e affidabilità, ha iniziato a mostrare i suoi limiti rispetto alla concorrenza. Gli utenti chiedono più definizione, una gestione migliore della luce e maggiore versatilità. Samsung potrebbe quindi aver deciso di investire nella qualità delle immagini tramite un hardware più avanzato. Non è ancora chiaro quale sarà il sensore sostitutivo, ma tutto lascia intendere che si tratterà di una soluzione di fascia alta. In ogni caso, sarà il primo vero cambiamento importante della fotocamera del modello base dopo tre generazioni.

Ma non è tutto. Il Galaxy S26 porterà con sé anche altri cambiamenti rilevanti. Ad esempio, da tempo si vocifera la possibilità che Samsung possa ritirare il modello “Plus” in favore di una nuova versione Edge. L’idea nasce anche dall’esperimento riuscito con il Galaxy S25 Edge, molto apprezzato per il design sottile e moderno. In più, l’abbandono del “Plus” avrebbe un senso se si considera che anche Apple starebbe preparando un modello simile, l’iPhone 17 Air, pronto a sostituire la versione intermedia.

Sul fronte dei processori, sembra probabile un ritorno al chip proprietario Exynos per i mercati europei. Dopo un anno dominato da Snapdragon, l’Exynos 2600 si sta facendo spazio grazie a prestazioni migliorate e un’efficienza superiore. Ciò potrebbe rappresentare un ritorno alle origini per Samsung, che ha sempre cercato di mantenere un certo equilibrio tra componenti interni e collaborazione con Qualcomm. Per il modello Ultra, invece, ci sono altre novità. Ovvero sparirà una lente dalla configurazione fotografica, ma in cambio aumenterà la capacità della batteria. Il sensore frontale sotto il display, invece, non verrà ancora introdotto, per via di una qualità d’immagine non soddisfacente.