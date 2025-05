L’intelligenza artificiale è sempre più presente nei nostri dispositivi. Ma Samsung sembra voler fare un passo indietro. In particolare, il colosso sudcoreano ha modificato l’app Registratore Vocale nella One UI 8, in arrivo nei prossimi mesi. Le nuove versioni di questo software, emerse da una build preliminare, sembrano indirizzare la sua evoluzione verso un design più semplice e meno incentrato sull’AI, una scelta che potrebbe essere apprezzata da molti utenti.

Samsung punta ad approccio più sobrio all’intelligenza artificiale

Secondo quanto emerso dai colleghi di SammyGuru, la nuova versione dell’app si concentra più sulle funzioni di registrazione e riproduzione, senza esagerare con l’uso delle tecnologie intelligenti. Mentre nella versione attuale della app, gli strumenti basati su AI – come la trascrizione automatica e il riassunto delle registrazioni – occupano la maggior parte dello schermo, la nuova versione dà maggiore rilievo ai comandi di base. Le funzionalità AI non sono state eliminate, ma sono state spostate in un menu separato denominato “Galaxy AI”, situato nella parte superiore dello schermo. Questo cambiamento è più semplice. Ma soprattutto punta a rendere l’interfaccia più pulita e funzionale.

Non si può nascondere che c’è un uso sempre maggiore dell’intelligenza artificiale nei dispositivi. E alcuni utenti hanno iniziato a dirsi preoccupati per la presenza eccessiva di queste tecnologie nelle app. Samsung sembra aver ascoltato questi feedback. Proponendo così un’interfaccia meno “ingombrante” e focalizzata sull’esperienza essenziale. Le nuove modifiche all’app registratore cocale suggeriscono che l’azienda stia cercando di evitare il cosiddetto AI overload. Ossia il sovraccarico di funzioni intelligenti che potrebbero risultare fastidiose o poco necessarie per alcuni utenti.

Questa versione della app, che è disponibile in una build non definitiva, potrebbe non essere l’unica modifica in arrivo con One UI 8. Samsung potrebbe estendere questo approccio più sobrio ad altre applicazioni della suite Galaxy. Cercando così di migliorare la praticità e la fruibilità del sistema operativo. Chi desidera provare in anteprima le nuove funzionalità può scaricare manualmente l’APK. Ma si tratta di una versione ancora in fase di sviluppo.

Con l’arrivo della One UI 8, Samsung sembra intenzionata a rivedere la propria strategia per l’intelligenza artificiale. Puntando tutto su un’esperienza utente più snella e meno invadente.