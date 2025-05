Kena, offerta DA PAURA con 100 GB a meno di 5 euro

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha un catalogo di offerte mobile davvero convenienti, ma ce n’è una che le supera tutte. Si tratta dell’offerta di rete mobile nota con il nome di Kena 4,99 100 Giga. Quest’ultima ha infatti un costo di appena 4,99 euro al mese ma arriva comunque ad includere una grande quantità di giga per navigare. Vediamo qui di seguito cosa altro include.

Kena Mobile, offerta da paura a basso costo con fino a 100 GB di traffico dati

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta proponendo l’attivazione di un’offerta davvero sensazionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota come Kena 4,99 100 GB. Come suggerisce anche il nome, ci troviamo di fronte ad una delle offerte più convenienti dell’operatore. Gli utenti che la attiveranno dovranno infatti sostenere un costo per il rinnovo molto basso pari a soli 4,99 euro al mese.

Nonostante questo, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati. Questi sono validi per navigare con una connettività massima pari al 4G con una velocità massima pari a 60 mbps in download e in upload. A fronte della spesa molto bassa, gli utenti potranno inoltre utilizzare minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

Per attivare questa offerta mobile, è previsto un costo di attivazione pari a 5 euro. L’operatore sta però proponendo gratuitamente il costo della scheda sim e della sua spedizione. Come le altre offerte del catalogo di Kena Mobile, anche questa nuova proposta è rivolta ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Secondo quanto riportato sul sito, gli operatori compatibili sono i seguenti:

Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.