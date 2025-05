Galaxy Buds Core: il debutto è sempre più vicino?

Samsung è pronta a dare il benvenuto a una nuova generazione di auricolari. Si tratta delle Galaxy Buds Core, il cui debutto sembra ormai imminente. Negli ultimi giorni, infatti, sono emerse le prime tracce ufficiali sulle piattaforme di supporto dell’azienda sudcoreana in alcuni Paesi chiave come India, Russia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Le pagine dedicate al modello SM-R410, che dovrebbe identificare proprio le Buds Core, hanno confermato alcune indiscrezioni già trapelate in precedenza. Dando così nuovo slancio alle ipotesi su arrivo e caratteristiche tecniche. Chi da tempo segue le mosse di Samsung sa che queste cuffiette andranno a sostituire le Galaxy Buds FE. Il passaggio è sembrato quasi scontato dopo la comparsa delle SM-R410 nella banca dati della FCC americana, e ora la loro presenza sui siti di assistenza ufficiali sembra confermare un lancio sempre più vicino.

Samsung si prepara all’arrivo delle Galaxy Buds Core

Le voci di corridoio indicano luglio come mese prescelto per la presentazione ufficiale. Durante il consueto appuntamento Galaxy Unpacked, infatti, Samsung potrebbe riservare uno spazio anche a tali auricolari, presentandone le caratteristiche principali. Al momento, una delle poche certezze riguarda la capacità delle batterie. Ogni singolo auricolare monterebbe una cella da 200 mAh. Mentre la custodia di ricarica salirebbe a 500 mAh, leggermente superiore ai 478 mAh del case delle Buds FE. Un incremento modesto ma significativo, che potrebbe tradursi in qualche ora di autonomia extra.

Non sono emersi dati ufficiali sul supporto a standard di ricarica rapida o wireless, ma è probabile che Samsung confermi alcune caratteristiche dei predecessori. Essendo diretti successori della linea Buds FE è ipotizzabile che molti dettagli vengano confermati. Anche se è possibile ipotizzare che l’azienda sudcoreana punti ad alcune ottimizzazioni riguardo la qualità audio, la citata autonomia e, probabilmente, anche per il tipo di connettività supportata. Non resta, dunque, che attendere l’arrivo dell’evento di luglio per ottenere maggiori dettagli riguardo i nuovi dispositivi Samsung.