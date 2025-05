Reattori compatti e AI: il nuovo piano nucleare degli Stati Uniti

Immagina di avere in casa un bidone pieno di rifiuti pericolosi, di quelli che nessuno vuole nemmeno toccare, e che un giorno ti dicano: “Ehi, potremmo usarli per alimentare la tua macchina elettrica del futuro”. È più o meno quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove si torna a parlare seriamente di riciclare le scorie nucleari. Sì, quelle scorie, le stesse che da decenni vengono considerate un problema gigantesco.

La scommessa atomica USA: più energia, meno rifiuti (forse)

Nel concreto, stiamo parlando di oltre 90.000 tonnellate di rifiuti radioattivi sparsi in circa 70 centrali del Paese. Sono lì da anni, senza un vero piano per smaltirle. Ora però, con l’aumento folle della domanda energetica — complici anche i super data center dell’intelligenza artificiale — qualcuno al governo americano ha deciso che forse è il caso di guardare quelle scorie con occhi diversi.

L’idea è semplice solo sulla carta: riprendere quel combustibile “esaurito”, recuperare materiali come il plutonio e usarli per alimentare reattori nucleari di nuova generazione. In particolare, quelli modulari e compatti, considerati più sicuri e più flessibili.

Ovviamente non tutti applaudono. Gli esperti di sicurezza sono preoccupati, e a ragione: se crei una catena per trattare materiali radioattivi, come fai a essere sicuro che non finiscano in mani sbagliate? E poi, c’è il rischio che altri Paesi prendano esempio, magari senza le stesse garanzie di controllo.

Un altro punto critico riguarda chi dovrebbe prendere le decisioni. Oggi è la Nuclear Regulatory Commission a occuparsi delle autorizzazioni, ma l’amministrazione americana sembra voler velocizzare tutto, anche a costo di accorciare i controlli. Una scelta che fa discutere, e non poco.

Nel frattempo, il Dipartimento dell’Energia sembra convinto che questi reattori avanzati possano davvero rappresentare una svolta. Ma per ora siamo ancora nel campo delle intenzioni. Se il piano dovesse andare avanti, si tratterebbe di un cambiamento enorme, non solo tecnologico, ma anche politico e culturale.

Insomma, trasformare i rifiuti in risorsa: un’idea affascinante, un po’ inquietante, ma sicuramente da tenere d’occhio.