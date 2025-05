Elden Ring: ufficiale l’adattamento cinematografico

È finalmente arrivata la conferma tanto attesa dai fan del settore videoludico. Elden Ring, il noto videogame sviluppato da FromSoftware, diventerà un live-action. Per settimane si sono diffuse voci non confermate. Ora, Bandai Namco Entertainment ha annunciato l’inizio del progetto. Quest’ultimo sarà realizzato in collaborazione con la casa di produzione cinematografica indipendente A24. A dirigere il film sarà Alex Garland, autore già noto per opere cinematografiche intense e visivamente suggestive. Tra cui “Ex Machina”, “Annihilation” e il più recente “Civil War”.

Elden Ring al cinema: ecco i dettagli

Un altro nome di spicco coinvolto nel progetto è quello di George R.R. Martin. Lo scrittore, infatti, ha contribuito a creare l’universo mitologico del gioco. Tale collaborazione promette di dare vita a un prodotto ambizioso e narrativamente stratificato. In linea con l’atmosfera enigmatica e affascinante del gioco originale.

La scelta di Garland come regista ha suscitato reazioni miste. Anche se non ha esperienze precedenti con il genere dark fantasy, è celebre per la sua abilità nel trattare temi complessi e introspettivi. Il tutto con un’estetica potente e spesso inquietante. La sua visione potrebbe rivelarsi ideale per esplorare la densità simbolica dell’Interregno. Anche se resta da vedere se la pellicola seguirà fedelmente la storia del Senzaluce o se si concentrerà su vicende originali ambientate nello stesso universo.

Al momento, il progetto si trova ancora nelle fasi iniziali della pre-produzione. Non sono stati rivelati dettagli sul cast né sulla data di uscita, e resta il mistero anche sulla partecipazione diretta dello studio FromSoftware e del director Hidetaka Miyazaki. I fan sperano che l’essenza e la profondità del gioco vengano rispettate nella trasposizione cinematografica. Evitando una semplice riduzione spettacolare.

Nel frattempo, l’universo di Elden Ring continua ad espandersi anche sul versante videoludico. Il 30 maggio è, infatti, prevista l’uscita di Nightreign. Un nuovo titolo spin-off, che offrirà ai giocatori un’altra occasione per immergersi nelle atmosfere oscure e suggestive dell’Interregno.