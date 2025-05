Trust e PS5: in arrivo nuovi accessori per i gamer

Trust ha recentemente introdotto una serie di nuovi accessori pensati per arricchire l’esperienza di gioco su PlayStation 5. Offrendo una combinazione di funzionalità avanzate, stile moderno e attenzione alla sostenibilità. L’azienda ha ampliato la sua linea dedicata alla console Sony con soluzioni tecnologiche in grado di integrarsi perfettamente con l’estetica e le esigenze dei gamer contemporanei. Tra le principali novità spiccano le cuffie Trust GXT 489P Forta. Ora disponibili in due inedite tonalità: Starlight Blue e Nova Pink.

I dettagli riguardo i nuovi accessori gaming di Trust per PS5

Oltre alla nuova palette cromatica, le Forta assicurano un audio di alta qualità. Sono compatibili non solo con PS5, ma anche con PS4 e PC grazie al cavo rimovibile da 1,2 metri con jack audio da 3,5 mm. Il microfono flessibile, completamente rimovibile, e i comandi integrati sull’orecchio per regolare il volume o disattivare il microfono rendono queste cuffie particolarmente versatili. Un aspetto interessante è l’attenzione all’ambiente. L’85% dei materiali utilizzati per la loro produzione è riciclato, confermando l’impegno del marchio verso una produzione più sostenibile.

Per chi possiede due controller, Trust propone anche la dock di ricarica GXT 228. Quest’ultima consente di riporre e alimentare simultaneamente due DualSense grazie a connettori robusti. È sufficiente collegarla alla PS5 tramite il cavo USB-C incluso per garantire la ricarica anche quando la console è in modalità standby. Per chi desidera continuare a giocare anche durante la ricarica del controller, è disponibile il cavo Trust GXT 226 Play\&Charge. Con una lunghezza di tre metri, offre la libertà necessaria per giocare senza interruzioni, anche quando la batteria si sta esaurendo.

Un altro prodotto è il supporto di ricarica Trust GXT 255W. Quest’ultimo è stato progettato per i controller DualSense. Il sistema di appoggio è semplice e intuitivo. Un LED multicolore che segnala in modo immediato lo stato di ricarica. I controller raggiungono la carica completa in meno di tre ore. All’interno della confezione è incluso un cavo USB-C to USB-C, che può essere collegato direttamente alla console o a un caricatore da parete. Tale accessorio è disponibile anche in una versione nera.

Tutti tali nuovi accessori da gaming sono già disponibili in Italia. Il GXT 226 ha un prezzo di listino di 17,99 euro, con offerte già attive su Amazon. Il GXT 228 e il GXT 255W sono proposti a 24,99 euro ciascuno, anche se al momento risultano non disponibili sulla piattaforma. Le cuffie GXT 489P Forta hanno un prezzo di lancio di 49,99 euro, anch’esse momentaneamente non disponibili su Amazon.