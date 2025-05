Switch 2: potrebbe arrivare una nuova versione OLED?

Switch 2 sta per arrivare sul mercato. Il debutto ufficiale della nuova console è programmato per giovedì 5 giugno. Eppure, di recente, stanno emergendo nuove indiscrezioni riguardo ad una possibile variante con schermo OLED. Ciò lascia presagire un’eventuale Switch 2 OLED nel giro di uno o due anni dal lancio della console base. L’indiscrezione è stata rilanciata da Bloomberg, che cita fonti interne all’industria secondo cui Samsung starebbe facendo pressione su Nintendo affinché includa i propri pannelli nella futura lineup della console.

Switch 2: cosa aspettarsi dalla nuova versione

La nuova console presenta un display LCD. Dietro tale decisione, potrebbero esserci due ragioni fondamentali. La prima motivazione è di natura economica. Con un prezzo di listino fissato a 469,90 euro, il costo di Switch 2 è già oggetto di discussione. All’aggiunta delle tariffe statunitensi, che hanno recentemente introdotto oneri supplementari sulle importazioni di console, sarebbe stato complicato mantenere un prezzo competitivo incorporando fin da subito uno schermo OLED. L’evoluzione tecnologica dei pannelli LCD ha permesso di offrire un’esperienza visiva di buon livello, pur contenendo i costi di produzione.

Il secondo motivo riguarda la strategia di aggiornamento dell’offerta. Nintendo potrebbe decidere di rilasciare, in un secondo momento, una versione potenziata di Switch 2 puntando sull’attrattiva di uno schermo OLED. Ciò senza dover necessariamente intervenire sul chipset o sulla GPU. In tal modo, l’azienda di Kyoto avrebbe a disposizione un nuovo prodotto con un valore percepito più alto, capace di rinvigorire le vendite nello spazio di un biennio.

Se le tempistiche venissero confermate, giovedì 5 giugno vedremo finalmente Switch 2 nelle vetrine dei negozi. Mentre i consumatori più impazienti resteranno in attesa di possibili annunci futuri, nella speranza di un rilancio in grande stile grazie a un modello OLED. In tal modo, Nintendo manterrebbe fresco l’interesse degli utenti, offrendo un percorso di acquisto graduale. Non resta che attendere e scoprire la futura strategia del marchio per la sua nuova Switch 2.