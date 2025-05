Corsair MAKR 75: ecco la nuova tastiera gaming personalizzabile

Corsair ha recentemente svelato la sua nuova tastiera da gaming. Si tratta della MAKR 75 che unisce alte prestazioni a un importante livello di personalizzazione . Con tale nuovo modello, l’azienda punta a rendere l’assemblaggio e la configurazione di una tastiera completamente su misura un’esperienza accessibile a tutti. A guidare tale approccio è l’introduzione del Corsair Web Hub, un’interfaccia online che consente di gestire ogni aspetto della tastiera direttamente dal browser. Il tutto senza dover installare alcuna applicazione dedicata. Basta, infatti, visitare la pagina web per intervenire su illuminazione RGB, rimappatura dei tasti e altre funzioni avanzate.

Corsair: dettagli emersi sulla nuova tastiera

Secondo Tobias Brinkmann, Direttore Generale di Gaming Peripherals, l’intento è abbattere le barriere dell’assemblaggio manuale, rendendo più intuitivo ogni passaggio. La MAKR 75 è progettata per essere montata passo dopo passo, componente dopo componente, senza complicazioni. Il telaio è realizzato in alluminio, garantendo così un perfetto equilibrio tra solidità e leggerezza. Mentre la struttura interna si basa su un sistema gasket mount arricchito da ben otto strati fonoassorbenti. Gli stabilizzatori a vite assicurano una maggiore stabilità.

Per le prestazioni, la tastiera Corsair supporta hyper-polling a 8K, una tecnologia che riduce la latenza nei giochi competitivi. inoltre, include anche il sistema FlashTap SOCD, pensato per la corretta gestione degli input simultanei. La possibilità di installare moduli aggiuntivi, come un modulo wireless per connessioni via Bluetooth o Wi-Fi 2.4GHz e un modulo LCD per la visualizzazione in tempo reale delle statistiche di sistema, rende la MAKR 75 ancora più versatile. La batteria integrata del modulo wireless garantisce fino a 172 ore di autonomia.

La personalizzazione estetica e tattile è un altro punto di forza di tale modello. Gli utenti possono scegliere tra numerosi colori per i keycap. Tra cui Dreamscape, Electric Ice, Bubblegum e Tigerstripe Red, oltre a diversi profili come Cherry, OEM e DCX. Anche la tipologia degli switch meccanici è completamente selezionabile. Si può optare per i MLX Pulse Thocky, MLX Plasma Linear, MLX Quantum Speed o MLX Fusion Tactile. Tutti progettati per offrire sensazioni differenti in base alle preferenze individuali. I colori del telaio, disponibili in Carbonio e Argento, completano le possibilità di personalizzazione. Ciò insieme a una manopola multifunzione che permette di regolare rapidamente il volume o eseguire altre azioni configurabili.

Il prezzo della tastiera gaming è di 189,99 euro. Mentre i componenti aggiuntivi per la personalizzazione hanno costi variabili. La piastra per switch in FR4, ad esempio, è disponibile a 20 euro. Gli switch MLX (nelle varianti Plasma Linear, Fusion Tactile e Quantum Speed) sono venduti a 34,99 euro ciascuno. Mentre il modello Pulse Thocky arriva a 49,99 euro. I set di keycap variano tra i 15 e i 25 euro. Il modulo LCD è già incluso nel prezzo della tastiera Corsair e il modulo wireless può essere acquistato separatamente a 60 euro.