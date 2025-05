Nissan Micra elettrica: la city car ritorna con vesti nuove

La nuova Nissan Micra si scrolla di dosso il passato e si reinventa totalmente. Lunga 3,97 metri, con una larghezza di 1,77 metri e un’altezza di 1,50, resta agile e pronta per ogni sfida urbana. Il passo di 2,54 metri garantisce stabilità e proporzioni moderne. La firma visiva colpisce subito: fari anteriori e posteriori con elementi circolari, chiaro richiamo alla terza generazione. Il design è frutto del Nissan Design Europe di Londra e si distingue chiaramente dalla sorella francese, la Renault 5. Non un clone, ma un’identità ben marcata. Si può scegliere tra cinque tinte per la carrozzeria con opzione di tetto nero o grigio, per un totale di 14 combinazioni. I cerchi da 18 pollici variano in base all’allestimento: Active, Iconic o Sport. Nell’abitacolo spicca un ambiente curato, con sedili in finiture Modern, Audacious o Chill. Illuminazione ambientale a 48 colori, display infotainment e strumentazione digitale da 10,1 pollici ciascuno. Tutto nella nuova versione della Nissan Mira è poi integrato con Apple CarPlay, Android Auto e l’ecosistema Google.

Due motori elettrici e fino a 408 km di autonomia nella Nissan Micra

Due varianti per la Nissan Micra elettrica, entrambe derivate dalla Renault 5 E-Tech Electric. La prima monta un motore da 90 kW e batteria da 40 kWh, promettendo 310 km WLTP. La seconda offre 110 kW e una batteria da 52 kWh, con un’autonomia di 408 km. Il tempo per una ricarica rapida dal 15% all’80% è di 30 minuti, grazie a potenze di ricarica da 80 kW a 100 kW. Il peso varia tra 1.400 e 1.524 kg. Disponibile anche la funzione Vehicle-to-Load, utile per alimentare dispositivi esterni. Tre le modalità di guida: comfort, sport ed eco, selezionabili dal volante. Il livello di frenata rigenerativa è regolabile tramite levette. Non manca inoltre nella Nissan Micra il sistema e-Pedal, per una guida fluida usando un solo pedale.

La nuova Nissan Micra elettrica è poi equipaggiata con il ProPilot Assist, che include mantenimento di corsia, cruise control adattivo e frenata automatica. A bordo anche sistemi come avviso angolo cieco, allerta oggetti in movimento, monitoraggio del conducente e segnalazione uscita passeggeri. Il debutto su strada avverrà entro fine anno. Il prezzo non è ancora ufficiale, ma si stima una base attorno ai 28.000 euro, in linea con la Renault 5.