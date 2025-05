Droni al plasma: volo più leggero, efficiente e silenzioso

Immagina un drone che riesce a volare per ore, sospeso a quote altissime, consumando pochissimo. Non è il trailer di un film sci-fi, ma il risultato di un esperimento decisamente promettente condotto in Cina. Un team di ricercatori del China Aerodynamics Research and Development Centre, nel Sichuan, ha testato una nuova tecnologia che usa… il plasma. Sì, plasma vero, come quello che si forma in natura nelle aurore boreali o nei fulmini. Solo che qui lo fanno scorrere sulle ali di un drone.

Drone cinese sfida la fisica con la spinta al plasma

La tecnica è tanto affascinante quanto efficace: i ricercatori usano un generatore da 16.000 volt per ionizzare l’aria intorno alle ali fino a 8.000 volte al secondo. Il risultato? Si formano particelle cariche che tengono l’aria più “attaccata” alla superficie dell’ala, migliorando la portanza anche quando il drone rallenta. Normalmente, un calo di velocità causerebbe una perdita netta di efficienza aerodinamica, ma con il plasma, il drone riesce a restare in volo senza sforzo extra. I dati in galleria del vento parlano chiaro: fino all’88% in più di efficienza aerodinamica. Mica poco.

Questa svolta è particolarmente interessante per i droni HALE (High-Altitude Long-Endurance), progettati per volare sopra i 10.000 metri e restare in aria anche più di 40 ore. A quell’altitudine, l’aria è talmente rarefatta che anche solo restare in volo è un’impresa. Se questa tecnologia prenderà piede, mezzi come il Global Hawk o il CH-9 potrebbero diventare ancora più efficienti e versatili.

Non tutto è rose e fiori, ovviamente. L’uso del plasma genera dei “vortici” che possono rendere instabile il volo, soprattutto durante le manovre. Ma il team sta già lavorando a un sistema intelligente di controllo, una specie di autopilota che regola l’intensità del plasma in tempo reale, adattandosi al comportamento del drone.

La cosa interessante è che questa tecnologia non riguarda solo i droni militari. Si pensa già a un’applicazione più ampia: aerei civili, veicoli spaziali e persino mezzi per il monitoraggio ambientale. Insomma, non è solo una trovata da laboratorio: potrebbe davvero cambiare il modo in cui voliamo — e consumiamo energia — nel prossimo futuro.