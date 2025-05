Renault 5 Turbo 3E: elettrica, desiderata e non destinata a tutti

La Renault 5 Turbo 3E riscrive il mito degli anni ’80 in chiave totalmente elettrica. Sotto una carrozzeria larga, bassa e aggressiva, pulsa una coppia di motori da 200 kW ciascuno, montati al posteriore. La potenza complessiva di 544 CV regala prestazioni da supercar. L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi promette emozioni pure. La velocità massima tocca i 270 km/h, numeri impensabili per una compatta. L’architettura della Renault a 800 V garantisce efficienza e tempi di ricarica ridotti, mentre la batteria da 70 kWh permette di superare i 400 km di autonomia WLTP. Dimensioni compatte, ma muscoli ben visibili: 4,08 metri di lunghezza, 2,03 di larghezza, 1,38 di altezza, con un passo di 2,57 metri. Linee tese, luci digitali, parafanghi allargati, prese d’aria scolpite. Questa Renault nasce per non passare inosservata.

Prezzo esclusivo e attesa lunga per una Renault a produzione limitata

Solo 1.980 esemplari. Un numero simbolico, che richiama l’anno di nascita della prima Renault 5 Turbo. Il prezzo? 155.000 euro IVA inclusa, esclusi optional e personalizzazioni. Un prezzo di lancio, riservato ai primi 500 ordini prioritari. Nessuna prenotazione simbolica: per entrare in lista serve una caparra da 50.000 euro. Eppure, qualcosa è già successo. Appena aperti gli ordini di questa particolare Renault, il 22 aprile, sono già arrivate 850 richieste. Un entusiasmo travolgente che è scoppiato subito. Un’attesa lunga li separa dal sogno: consegne previste a fine 2027. Nel 2026, i clienti verranno contattati per finalizzare personalizzazioni e configurazioni. Ogni dettaglio sarà scelto con cura.

La Renault 5 Turbo 3E non è solo una reinterpretazione moderna del vintage, ha un carattere in più. Una creazione pensata per essere estrema, anche nelle emozioni. Non è un compromesso tra passato e futuro, ma un’esplosione di entrambi. Chi la guida, guida un pezzo di storia reinventata. Quale altra piccola elettrica può vantare un simile carisma? Dove si è vista una compatta con oltre 540 cavalli e trazione posteriore? Renault l’ha fatto davvero. Il nome sarà pur lo stesso, ma il carattere è ancora più feroce.