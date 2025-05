Cinema, svelati i film più attesi in arrivo nelle sale

Le prossime settimane si preannunciano particolarmente intense per gli amanti del cinema. Nelle sale stanno già iniziando ad arrivare una serie di pellicole molto importanti. Le produzioni stanno già riscuotendo particolare impatto sul pubblico e permetteranno di ampliare i rispettivi universi narrativi in quanto, la maggior parte di esse, appartenengono a franchise dalla lunga storia.

Dei dieci titoli individuati da JustWatch come i più attesi dal pubblico, ben otto fanno parte di saghe e franchise che possono vantare un importante seguito. Che si tratti di capitoli conclusivi, spin-off o sequel, l’obiettivo dei registi e degli sceneggiatori è quello di offrire uno spettacolo mai visto prima al proprio pubblico.

Al cinema stanno arrivando da ora e fino all’estate, una serie di film molto attesi dagli utenti facenti parte di franchise iconici

Secondo la piattaforma, quelli indicati di seguito sono i 10 film più attesi dagli spettatori italiani che arriveranno nelle sale fino ad agosto:

Mission Impossible – The Final Reckoning Jurassic World: La Rinascita 28 anni dopo F1 Il Film Superman Lilo & Stich I Fantastici Quattro : Gli Inizi Ballerina La trama fenicia Dragon Trainer

Pellicole del calibro di Mission Impossible – The Final Reckoning e Jurassic World: La Rinascita e 28 anni dopo fanno parte di franchise che vanno avanti da tempo e sono molto apprezzati dagli spettatori.

Nell’elenco troviamo anche Lilo & Stich che porta avanti il progetto di modernizzazione dei film d’animazione della Disney attraverso la trasposizione in live action. Un discorso analogo ha spinto la Dreamworks a creare una trasposizione in live action di Dragon Trainer.

Spicca anche Ballerina, pellicola ambientata nell’universo narrativo di Jonh Wick e di cui rappresenta uno spin-off.

Interessante sottolineare come solo due pellicole possano essere considerate “originali”. Si tratta di F1 Il Film e La trama fenicia che non sono legati ad alcuna saga esistente e racconteranno storie inedite. Non resta che correre in sala per ammirare tante nuove storie incredibili.