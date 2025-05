Telecamera per interni Beans View in regalo: su Amazon costa solo 15€

Il marchio Beans View porta sul mercato una telecamera di sicurezza progettata per tenere sotto controllo gli ambienti interni delle abitazioni. Una soluzione che può dunque essere utilizzata per tenere d’occhio sia animali domestici che bambini. Questa telecamera offre infatti una copertura a 360° e una qualità video a 1080P, perfetta per controllate tutti gli angoli con una panoramica inevitabilmente ampia.

Acquistando questo accessorio potete finalmente dire addio a telecamere che registrano immagini pixelate godendovi una qualità video eccellente sia di giorno che di notte.

Telecamera Beans View oggi in offerta

Questa telecamera di sicurezza per interni cattura le informazioni in tutte le direzioni per creare una chiara visione panoramica in qualsiasi momento. Se siete dunque in cerca di una soluzione per ottimizzare la sicurezza nella vostra casa tenendo sotto controllo ogni angolo, la Beans View è perfetta per voi e oggi costa anche pochissimo.

Tra i punti di forza di questa telecamera non possiamo non sottolineare la capacità visiva eccellente anche in ambienti con buio totale. Ciò viene consentito grazie all’obiettivo ad ampia apertura F2.0 e ai faretti incorporati. Non mancano inoltre tre differenti modalità notturne che l’utente può scegliere in base alle proprie preferenze tra bianco e nero, colore e visione notturna intelligente.

E’ possibile sfruttare tutte le funzioni intelligenti della telecamera di sicurezza D210 fin da subito poiché non viene richiesto di sottoscrivere alcun abbonamento. Dunque, una volta accesa è in grado di rilevare e seguire istantaneamente le persone grazie alla funzione di rotazione automatica. Infine, utilizzando l’app Beans View si può regolare l’area di rilevamento e la sensibilità per ottenere notifiche precise e ridurre al minimo i falsi allarmi.

Approfittate subito dello sconto disponibile sulla pagina web del colosso Amazon per pagare questa telecamera solamente 15,19 euro anziché 18,99.