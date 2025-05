F1 – Il Film, disponibile il nuovo trailer ufficiale

“F1 – Il Film” arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 giugno 2025. A circa un mese di distanza dall’uscita nei cinema, Warner Bros. ha condiviso il nuovo trailer che permette di dare uno sguardo più approfondito ai personaggi e alla trama della pellicola.

Il trailer di “F1 – Il Film” si concentra su Sonny Hayes (interpretato da Brad Pitt) che torna a gareggiare nella massima competizione motoristica. Infatti, la carriera di Hayes è considerata finita dai suoi detrattori avendo sprecato la sua occasione 30 anni prima.

Il pilota, tuttavia, non può rinunciare alle corse e partecipa a varie competizioni con successo, confermando che nonostante l’età il suo talento è ancora presente. Tuttavia, il sogno di correre in Formula 1 è ancora ben saldo nella testa di Hayes e il pilota coglie al volo l’offerta di Ruben Cervantes (interpretato da Javier Bardem) di correre per il suo team APXGP.

Il regista Joseph Kosinski ha scelto un approccio unico per “F1 – Il Film” mostrando il massimo realismo per la pellicola dedicata al motorsport

Il trailer pubblicato su YouTube permette di dare uno sguardo più approfondito ai personaggi e al loro rapporto. Dalle immagini mostrate emerge chiaramente come la APXGP abbia scommesso tutto su Sonny Hayes e sull’esordiente rookie Joshua Pearce (interpretato da Damson Idris) per salvarsi dal fallimento. La coppia di piloti dovrà imparare che la squadra viene prima di tutto, perfino dell’orgoglio e delle sfide personali.

La regia di “F1 – Il Film” è affidata a Joseph Kosinski il quale ha voluto sfruttare appieno il know-how acquisito con “Top Gun: Maverick”. Kosinski ci porterà direttamente a bordo delle monoposto di Formula 1 come mai prima d’ora, potendo avere uno sguardo privilegiato delle sequenze più adrenaliniche e sentendo appieno lo stile racing.

Infatti, il film è stato girato direttamente in pista, con la troupe che seguiva le varie tappe del Campionato di Formula 1 in giro per il mondo e partecipando agli eventi reali. Sarà possibile scorgere i veri piloti come Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris e anche Lewis Hamilton che figura tra i produttori della pellicola.