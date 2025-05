Jurassic World – La Rinascita, il nuovo trailer mostra scene inedite

La saga giurassica si prepara ad entrare in una nuova era con l’arrivo in sala di Jurassic World – La Rinascita. Come anticipato nelle scorse ore, Universal Pictures International ha condiviso il nuovo trailer della pellicola che alza ulteriormente l’asticella delle aspettative.

Gli eventi mostrati nella pellicola, in arrivo nei cinema italiani il prossimo 2 luglio, si svolgono a cinque anni dalla conclusione di Jurassic World – Il Dominio. Stando a quanto appreso grazie ai precedenti teaser, i dinosauri sono ancora presenti sulla Terra ma si sono concentrati esclusivamente in climi equatoriali in quanto più adatti alla loro sopravvivenza.

Tuttavia, i dinosauri sono la chiave per sviluppare un potente farmaco che potrebbe salvare milioni di vite. Un’azienda farmaceutica vuole sviluppare questo farmaco e invia un team di ricerca su una misteriosa isola per recuperare il DNA delle tre creature preistoriche più grandi che abbiano mai solcato il pianeta.

Il nuovo trailer di Jurassic World – La Rinascita ci mostra meglio le temibili creature che popolano la nuova isola misteriosa

La squadra capitanata da Scarlett Johansson e composta da Jonathan Bailey e Mahershala Ali si troverà a vagare per l’isola fronteggiando minacce mai viste prima d’ora. Oltre ai temibili dinosauri, l’isola nasconde anche segreti riamasti sepolti per anni e di cui la squadra di ricerca non era assolutamente a conoscenza. Tra questi spicca certamente l’ essere creato dall’ingegneria genetica e di cui conosciamo esclusivamente il nome: D-Rex.

Il trailer mostra tantissime immagini inedite che permettono di intuire parte della trama. Nelle primissime immagini si vedere quello che, a tutti gli effetti, sembra un laboratorio di ricerca avanzato. Molto probabilmente si tratta del luogo che ha permesso agli scienziati di creare i dinosauri geneticamente modificati come il D-Rex. Si può anche ammirare parte della sequenza che vede il T-Rex inseguire un gommone sul fiume. Non mancano tantissime creature inedite che daranno la caccia alla squadra.

Ricordiamo che la regia di Jurassic World – La Rinascita è affidata a Gareth Edwards, noto per pellicole del calibro di Rogue One: A Star Wars Story, Godzilla e The Creator. La sceneggiatura, invece, è curata da David Koepp, sceneggiatore del primo e storico capitolo di Jurassic Park.