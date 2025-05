Ballerina, scontro con John Wick nel nuovo trailer finale

Lionsgate ha pubblicato su YouTube il trailer finale di in streaming il trailer finale di “From the World of John Wick: Ballerina” noto in Italia anche come Ballerina. La pellicola nasce come uno spin-off del franchise di John Wick e si inserirà temporalmente tra gli eventi del terzo e del quarto film della saga.

La talentuosa Ana de Armas sarà la protagonista della pellicola e la storia sarà incentrata su Eve Macarro, una ballerina russa addestrata a diventare una letale assassina. Stando a quanto condiviso in questi mesi, Ballerina può essere considerata una storia incentrata sulla ricerca della vendetta.

Cresciuta seguendo i duri insegnamenti della Ruska Roma, Eve coltiva il desiderio di riuscire a trovare ed eliminare tutti coloro che hanno perso parte al massacro della sua famiglia. Questa ricerca darà i propri frutti nel corso della pellicola, dando il via alla narrazione che verrà mostrata sul grande schermo.

Ballerina arriva nella sale il 12 giugno prossimo e Lionsgate ha pubblicato il trailer finale dello spin-off di John Wick

Tuttavia, un killer addestrato e pericoloso a piede libero non è tollerabile per la Grande Tavola. Al fine di porre fine alla strage verrà chiamato il più temibile degli assassini a risolvere la questione. Come già anticipato nei precedenti trailer, Eve incrocerà le armi con John Wick dando vita ad uno scontro epico.

A interpretare il letale Baba Jaga torna Keanu Reeves in attesa di poter avere maggiori dettagli sul film dedicato al suo personaggio. Lo scontro si preannuncia epico, con una messa in scena realistica e credibile.

La regia è affidata a Len Wiseman già regista di due capitoli della saga di Underworld oltre che di Die Hard – Vivere o morire e Total Recall – Atto di forza. Il cast di From the World of John Wick: Ballerina sarà composto da Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus. Dal franchise di John Wick riprenderanno i propri ruoli sia Lance Reddick che Ian McShane.

La data di uscita nelle sale è fissata per il prossimo 12 giugno .