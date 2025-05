Radeon AI PRO R9700: tantissima video RAM, superata la RTX 5080

In occasione del Computex di Taipei 2025, AMD ha deciso di presentare al mondo una nuova scheda grafica dedicata alle workstation, ovvero quel tipo di GPU pensate che i ricarichi di lavoro molto importanti nella produzione e gestione di set di dati di grandi dimensioni, il modello si chiama Radeon AI PRO R9700, nome che, come potete intuire da soli, lascia intendere che la scheda sarà dedicata specificatamente ai carichi di lavoro di intelligenza artificiale, non a caso tra le specifiche tecniche spicca l’importante quantitativo di RAM.

IA al centro

Al centro viene posta l’intelligenza artificiale dal momento che la scheda in questione consiste in una RX 9070 XT con però il doppio di RAM video, infatti da 16 GB si passa a 32 GB, il tutto ovviamente va a giovare ai carichi di lavoro di intelligenza artificiale che da sempre oltre a richiedere potenza di calcolo richiedono anche tantissima memoria per poter funzionare correttamente.

non è finita qui, l’azienda ha infatti dichiarato che queste schede possono essere inserite all’interno di configurazioni multi scheda per un massimo di quattro prodotti messi insieme per un totale dunque di 128 GB di RAM che consentono di fatto di eseguire i modelli di intelligenza artificiale, anche più complessi, per il resto le specifiche sono le stesse che già conosciamo 64 CU con 128 core AI di seconda generazione con fino a 96 TFLOPs (half-precision) e fino a 1.531 TOPs (int4 sparse), a fronte di un TDP di 300 W tondi tondi.

La scheda secondo l’azienda tinta di rosso va a posizionarsi in diretta competizione con la RT X 5080 che viene utilizzata come metro di paragone, dettaglio che lascia intendere che è molto probabilmente il prezzo di mercato sarà molto vicino a quello della controparte tinta di verde, ovviamente dovremmo attendere il suo arrivo ufficiale per poter parlare in termini concreti del prezzo di mercato.