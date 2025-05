RX 9600 XT: data ufficiale di lancio confermata

Un prodotto molto atteso a livello di mercato hardware dedicato al gaming sicuramente è la prossima scheda video dedicata alla fascia mainstream di AMD, parliamo della RX 9600 XT, un modello di fascia base che ovviamente punterà ad una grossissima fetta di utenza che non vuole spendere cifre esorbitanti per poter accaparrarsi una scheda in grado di permettere di giocare a tutti i titoli senza esagerare.

Dopo un lungo periodo di silenzio, influenzato probabilmente dall’arrivo dei modelli di fascia più elevata, AMD ha deciso di togliere ogni dubbio sia sull’arrivo della scheda sia sul quando quest’ultima arriverà in via ufficiale, il tutto tramite un piccolo teaser pubblicato su X.

La scheda arriva a maggio

la scheda in questione arriverà esattamente il 21 maggio durante la fiera della tecnologia che si tiene a Taipei in Taiwan, la conferma arriva tramite un post su X della società che inquadra un particolare prodotto senza scrivere esplicitamente che si tratta della scheda in discussione ma che allo stesso tempo non lascia nessun dubbio, al massimo qualche dibattito.

Tutti gli appassionati del settore sono convinti che quella mostrata nell’immagine sia la variante prodotta direttamente dall’azienda, ricordiamo che a AMD per questa generazione di schede aveva deciso di non procedere alla produzione improprio di vari modelli, bensì di inviare i progetti ai partners che si sarebbero poi occupati di produrre le versioni custom, Probabilmente quella presente nelle immagini è proprio un modello prodotto da AMD con quest’ultima che in tutta probabilità potrebbe produrre giusto un paio di schede come omaggio ai propri dipendenti e a chi si è occupato della progettazione della scheda.

Nello specifico, per chi mastica il linguaggio del settore, si potrebbe trattare delle versioni founders Edition che spesso vengono accostate a Nvidia, schede che da sempre dividono in due la community, dal momento che c’è chi le ama per il prezzo relativamente più basso e chi invece le odia dal momento che si prestano o meno a sessioni di overclocking.