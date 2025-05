Lexus rivoluziona il settore premium: ecco la nuova berlina ES tra eleganza e innovazione elettrificata

Nel mondo dell’ automobilismo europeo si prepara a fare il suo ingresso una protagonista di alto profilo. Lexus presenta la nuova ES, una berlina che segna una svolta per il marchio e promette di alzare il livello in fatto di stile, comfort e sostenibilità. Il debutto è stato annunciato per la primavera del 2026, ma l’anteprima europea ha già acceso l’interesse degli appassionati. Il progetto nasce dal centro tecnico di Shimoyama, in Giappone, in cui Lexus ha costruito una vettura pensata per offrire un’esperienza di guida sofisticata, silenziosa e tecnologicamente avanzata.

Lexus ES: potenza sostenibile e scelte personalizzate

La nuova Lexus ES adotta linee eleganti e pulite, seguendo il concetto di design “Clean Tech x Elegance”. La silhouette è slanciata e riflette la nuova filosofia del marchio sui veicoli elettrificati. Essa presenta infatti un’estetica semplice, efficienza aerodinamica e identità forte. Cresciuta nelle dimensioni rispetto al modello lanciato nel 2018, la ES mantiene una presenza su strada autorevole, rafforzata dalla firma luminosa a L che contraddistingue i futuri modelli elettrificati del brand.

Anche le versioni ibride mantengono lo stesso design, differenziandosi solo per la griglia anteriore più grande che facilita il raffreddamento del motore termico.

Gli interni della nuova ES esprimono perfettamente l’unione tra lusso essenziale e tecnologia d’avanguardia. Il cruscotto completamente digitale integra il sistema LexusLink+ e include i cosiddetti “interruttori nascosti”, pulsanti a sfioramento che appaiono solo a motore acceso. La filosofia giapponese Tazuna guida la disposizione degli elementi, pensati per ridurre al minimo i movimenti di occhi e mani del conducente. L’effetto luminoso è amplificato da materiali innovativi come il Bamboo Layering e dalla goffratura in pelle sintetica, capaci di creare un’atmosfera sensoriale avvolgente.

Dal punto di vista meccanico, la nuova Lexus ES offrirà diverse motorizzazioni tutte elettrificate. La serie si apre con la ES 300h, dotata di un motore 2.5 litri da 210CV e ricarica automatica. Le versioni elettriche, ES 350e e ES500e, erogano rispettivamente 224 e 343CV, con trazione anteriore o integrale. L’autonomia stimata può raggiungere i 530km e la ricarica rapida permette di arrivare all’80% in soli 30 minuti. Le batterie da 77 e 75kWh assicurano scatti da 0 a 100km/h in 8,2 e 5,7 stile di guida. Lexus promette ulteriori dettagli nei prossimi mesi, ma è chiaro che la nuova ES rappresenta già oggi un punto di riferimento per chi cerca una berlina premium senza compromessi.