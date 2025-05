OnePlus punta sull’innovazione: addio al passato con il nuovo Plus Key

OnePlus si è occupata dell’introduzione di un nuovo pulsante, il Plus Key, segnale di un cambiamento profondo nella strategia dell’azienda. Con la versione globale del OnePlus13T, disponibile inizialmente solo in Cina, viene sancita la fine dell’Alert Slider, vecchio tasto fisico che per anni ha caratterizzato gli smartphone del marchio. Il Plus Key rappresenta però molto più di una semplice sostituzione. Si tratta infatti di una nuova idea di interazione tra utente e dispositivo, dove il pulsante fisico assume il ruolo di strumento intelligente, dinamico e altamente personalizzabile.

Il Plus Key di OnePlus: oltre il semplice tasto, un’estensione delle nostre abitudini digitali

OnePlus ha sottolineato come tale novità non sia solo una semplice scorciatoia, ma una vera piattaforma pronta ad evolversi. Il team ha pubblicato all’inizio di maggio un video dimostrativo di dieci secondi che ha rapidamente fatto il giro dei social. In quel breve spezzone, vengono mostrate alcune funzioni già disponibili tramite il Plus Key. Ad esempio è possibile aprire la fotocamera, attivare la torcia, avviare la modalità “Non disturbare“, cambiare il profilo audio, scattare uno screenshot o tradurre un testo in tempo reale. Ma ciò che rende questo pulsante davvero unico è il suo legame con l’intelligenza artificiale, sempre più presente nel sistema operativo OxygenOS.

A differenza dell’Action Button degli iPhone, a cui è stato spesso paragonato, il Plus Key nasce per adattarsi ai comportamenti dell’utente. È concepito come un elemento fluido, in grado di evolversi con l’utilizzo quotidiano. Non solo può essere programmato per svolgere compiti diversi, ma si prevede che nel tempo impari a suggerire anche azioni in base alla routine. OnePlus lo definisce “una base su cui costruire”, lasciando intendere che nei prossimi aggiornamenti arriveranno ulteriori possibilità d’uso. L’obiettivo dichiarato è quindi quello di trasformare un gesto semplice come la pressione di un tasto in un’azione complessa e utile.

Anche se il OnePlus 13s non è destinato al mercato europeo, l’azienda ha già confermato che il Plus Key sarà presente anche nei prossimi modelli in arrivo. Gli europei dovranno quindi attendere ancora un po’ prima di provarlo, ma l’attesa sarà compensata da un’esperienza d’uso a dir poco rivoluzionaria. Se le promesse verranno mantenute, questo piccolo tasto potrebbe rappresentare un nuovo standard per l’interazione fisica con gli smartphone.