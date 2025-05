Huawei Nova 14 Ultra: cosa c’è davvero sotto la struttura

È stato un appassionato, e non Huawei, a rivelare l’informazione più attesa. Durante l’evento di lancio dei nuovi smartphone Nova 14, l’azienda ha omesso un dettaglio chiave, il processore montato sul modello Ultra. La risposta è arrivata solo grazie a un “processo di smontamento” condiviso su Weibo, firmato dall’utente FixedFocus. L’analisi tecnica ha messo in luce che il chip scelto è il Kirin 8020, un SoC marchiato HiSilicon che rappresenta la nuova proposta per la fascia media del colosso cinese.

Huawei Nova 14 Ultra: più grande, più connesso, più ambizioso

Questo processore condivide diverse caratteristiche con il più potente Kirin9020, già visto sulla serie Mate 70. La CPU mantiene una configurazione a otto core, con un bilanciamento pensato tra prestazioni e consumo energetico. Troviamo un core principale a 2,29GHz, tre core intermedi a 2,05GHz e quattro core ad alta efficienza da 1,3GHz. La GPU è una Maleoon 920 con due unità di elaborazione, identica a quella del 9020, che lavora a una frequenza di 840MHz.

L’aspetto che colpisce di più però è la dimensione del chip. Infatti rispetto ai precedenti SoC medio gamma di Huawei, la superficie è aumentata del 30%. Ciò rende il Kirin 8020 più simile, per ingombro, al Kirin9010 montato sulla recente linea Pura 70. Una scelta progettuale che lascia intuire una maggiore complessità e potenziale. Non mancano nemmeno funzionalità esclusive. Come il supporto alla connettività satellitare attraverso i sistemi Beidou e Tiantong che apre nuovi scenari di utilizzo, soprattutto in aree prive di rete tradizionale.

Huawei, però, continua a muoversi in un contesto internazionale ostile, segnato dal blocco statunitense che ne ha limitato l’accesso a tecnologie chiave dal 2019. Eppure, nonostante le difficoltà, l’azienda prosegue nello sviluppo autonomo dei propri componenti. Il Kirin 8020 è la prova concreta di una strategia a lungo termine che punta all’indipendenza tecnologica. Tutto ciò dimostra chiaramente come la società stia cercando di colmare il divario con creatività e perseveranza.