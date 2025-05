Truffa a nome di un’azienda famosa: è questo il trucco per rubarvi i soldi

Una truffa può assumere diverse forme proprio come dimostrano i due messaggi che stanno girando in queste ore tramite e-mail. Qualcuno riferisce di averli ricevuti anche tramite le varie applicazioni di messaggistica istantanea.

Truffa: sono due i messaggi che purtroppo hanno depredato i conti correnti degli utenti

Il primo messaggio che ha fatto scattare il campanello d’allarme legato ad una truffa parla addirittura di Google, ma la grande azienda americana di certo non ne sa nulla di tutto ciò. Il nome del colosso è stato utilizzato per far leva sulla psicologia degli utenti, facendo credere loro di dover effettivamente mettere mano al loro account. L’unico obiettivo era solo quello di portare via loro le credenziali per poterglielo rubare. Ecco il testo completo dal quale dovete diffidare assolutamente:

“Google

Il tuo account è stato temporaneamente sospeso!

Avviso finale, [NOIME DELLA VITTIMA] !!

Ti informiamo che il tuo account Google è stato temporaneamente sospeso.

Dopo diversi tentativi di contattarti senza risposta, abbiamo preso questa decisione per proteggere la tua sicurezza, in quanto potrebbe esserci una potenziale minaccia, come un virus o un malware.

Per proteggere le tue informazioni, adotta misure immediate per proteggere il tuo account.

Riattivazione dell’account necessaria: rispondi entro le prossime 48 ore per impedire l’eliminazione definitiva del tuo account e di tutti i dati correlati.

Grazie per la tempestiva attenzione prestata a questa questione, al fine di evitare interruzioni dei tuoi servizi Google.”

Oltre a questa truffa, ce n’è anche una seconda che sta purtroppo svuotando i conti di tanti utenti che ci cascano. Ecco il testo completo:

“Congratulazioni [NOME DELLA VITTIMA]!

Hai vinto molto questo fine settimana al BOOMS.BET Casino!

Ricevi ora il tuo bonus di benvenuto! 400% BONUS FINO A 2000 + 300 GIRI GRATIS!

Non perdere: offerte esclusive che non troverai altrove!

Iscriviti e vinci tanto! Booms.bet, il migliore di sempre.

BOOMS.Bet ha aggiornato attentamente la nostra piattaforma con le ultime offerte, felix__93, comprese offerte esclusive solo per te! esperienza, ogni volta

2000$, 300 GIRI GRATIS

Goditi ora ricompense illimitate, senza dover effettuare un deposito!

Richiedi ora il tuo bonus.”