Windows 11: arriva la sezione Impostazioni Avanzate a migliorare l’esperienza utente

Sono costanti i miglioramenti che Windows 11 sta ricevendo da Microsoft nell’ultimo periodo, proprio per portare il sistema operativo ad offrire sempre più possibilità ai suoi utenti. Una sezione è in procinto di cambiare nome, con una nuova denominazione che sarà “Impostazioni avanzate“. Meglio conosciuta prima come “Per sviluppatori“, ora è pronta a cambiare proprio per offrire a tutti la possibilità di accedervi.

Cosa cambia con “Impostazioni Avanzate”

La decisione di rinominare la sezione non è solo una questione di estetica. Microsoft ha capito che molte delle opzioni presenti in quella scheda possono essere utili anche a chi non è uno sviluppatore. Ora, la nuova sezione “Impostazioni Avanzate” è progettata per essere più chiara e intuitiva.

Riorganizzazione delle opzioni : le impostazioni sono suddivise in gruppi tematici, come Barra delle applicazioni, Esplora File, Terminale e Desktop Virtuali ;

Nuove funzionalità integrate : tra queste, la possibilità di abilitare o disabilitare i percorsi lunghi nelle directory , oltre a opzioni avanzate per la gestione dei desktop virtuali e la configurazione del codice sorgente di Esplora File;

Maggiore coerenza grafica: l’interfaccia ha subito un leggero restyling per essere più ordinata e facile da navigare.

Dismissione di Dev Home e nuove opzioni

La modifica non è casuale: arriva poco dopo la decisione di Microsoft di disattivare l’app Dev Home, integrando alcune delle sue funzionalità direttamente nel sistema operativo. Questo significa che molte delle opzioni avanzate che prima erano accessibili solo tramite Dev Home ora fanno parte di Windows 11 in modo nativo.

Disponibilità e accesso anticipato

Attualmente, la nuova sezione “Impostazioni Avanzate” è visibile solo nella build 26404 di Windows Server, ed è nascosta di default. Gli utenti che vogliono provarla devono abilitare le funzioni nascoste tramite la classica modifica degli ID delle funzionalità.

Tuttavia, è probabile che queste novità arrivino presto anche per gli utenti consumer di Windows 11, probabilmente attraverso il programma Insider. Una scelta che consentirà a Microsoft di raccogliere feedback e affinare ulteriormente l’interfaccia prima del lancio definitivo.

Con questa mossa, Windows 11 diventa ancora più accessibile e personalizzabile, offrendo agli utenti un maggiore controllo sulle funzionalità avanzate senza spaventarli con termini tecnici.