Huawei Mate 70 Pro arriva nella Premium Edition

Il produttore tech Huawei ha intenzione di rinnovare uno dei suoi ultimi smartphone top di gamma. Ci stiamo riferendo al nuovo Huawei Mate 70 Pro. Quest’ultimo era stato già annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese a novembre 2024. Ora, però, l’azienda lo ha presentato in una nuova versione denominata Huawei Mate 70 Pro Premium Edition. Nonostante il nome, sembra che si tratti fi una versione leggermente depotenziata rispetto a quella standard. Vediamo qui fi seguito i dettagli.

Huawei annuncia sul mercato il nuovo Huawei Mate 70 Pro Premium Edition

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Huawei ha annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese una nuova edizione del suo ultimo smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Huawei Mate 70 Pro Premium Edition. Questa nuova versione è in realtà leggermente depotenziata e proposta ad un prezzo leggermente più basso rispetto alla versione standard che era stata annunciata ufficialmente durante lo scorso mese di novembre 2024.

In particolare, a bordo di questo nuovo device troviamo lo stesso processore ma depotenziato. Secondo i benchmark pubblicati sul portale Geekbench, infatti, i punteggi totalizzati da questa versione sono stati pari a 1450 punti in single e 3793 punti in multi core. Per il resto, lo smartphone presenta comunque le stesse specifiche tecniche. Qui troviamo infatti sempre un display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.9 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Sul retro, lo smartphone dispone di un notevole comparto fotografico. C’è un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 40 MP e un sensore macro teleobiettivo da 48 MP. L’autonomia è invece affidata ad una batteria molto capiente da 5500 mah. È presente anche il supporto alla ricarica rapida da 100W e c’è anche il supporto alla ricarica wireless da 80W.

Il prezzo sarà leggermente più basso, pari cioè a 820 euro circa al cambio attuale.