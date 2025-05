Lamborghini e Ducati, sfida di accelerazione tra Temerario e Panigale V4

Automobili Lamborghini e Ducati rappresentano due delle eccellenze presenti nella Motor Valley. Entrambi i marchi incarnano sportività, prestazioni e tecnologia adattate su due e quattro ruote. Per sottolineare questa vocazione, l’azienda di Sant’Agata Bolognese ha condiviso un nuovo video in cui una Temerario e una Panigale V4 si sfidano in una drag race.

Lo scenario in cui la sfida di accelerazione si svolge è un altro luogo simbolo della passione italiana per le corse. I due brand supersportivi si sono dati appuntamento all’Autodromo di Imola per dare prova di tutta la potenza a disposizione dei due veicoli.

Automobili Lamborghini ha schierato la Temerario, che rappresenta la prima High Performance Electrified Vehicle del gruppo. Presentata in occasione della Monterey Car Week 2024, la supercar è la prima vettura di Sant’Agata Bolognese ad abbinare tre motori elettrici ad un motore termico V8 biturbo.

Una Lamborghini Temerario e una Ducati Panigale V4 si sono sfidate in una drag race tenutasi all’Autodromo di Imola

Questa combinazione unica consente di sviluppare una potenza complessiva di 920 CV. Temerario, inoltre, rappresenta l’apice dell’ingegneria motoristica del brand, potendo contare su un V8 biturbo sviluppato da zero e in grado di raggiungere i 10.000 giri\min, Non sorprende che la supercar è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,7 second e raggiungere i 343 km/h.

La Ducati Panigale V4, invece, rappresenta la settima generazione di superbike realizzate a Borgo Panigale. Il costruttore italiano ha lavorato a fondo sulla moto arrivando a realizzare una ciclistica completamente riprogettata e soluzioni elettroniche innovative.

La profonde integrazioni tra design e aerodinamica consente alla Panigale V4 di fendere l’aria in maniera armoniosa mentre il propulsore V4 Desmosedici Stradale sprigiona 216 CV. Sulla Ducati sono presenti soluzioni derivate direttamente dalla MotoGP per offrire ai piloti le massime prestazioni.

Il video mostra come la Temerario possa sfruttare la modalità launch control per ottenere il massimo dalle partenze da fermo e tenere agilmente testa alla Panigale V4. Una dimostrazione delle potenzialità eccezionali dell’High Performance Electrified Vehicle di Automobili Lamborghini.