Automobili Lamborghini, primo trimestre 2025 in crescita

Il trend positivo di Automobili Lamborghini non sembra volersi arrestare. L’azienda di Sant’Agata Bolognese ha condiviso i risultati economici del primo trimestre del 2025 che registrano solide performance economiche e commerciali.

Per l’ottavo anno consecutivo, i numeri di Automobili Lamborghini sono in crescita e le prospettive per questo 2025 lasciano intendere che l’anno potrebbe concludersi bene per l’azienda. Nel primo trimestre dell’anno sono state consegnate 2.967 vetture con valori in aumento in tutte le aree di riferimento.

Nell’area EMEA si contano 1.368 vetture consegnate, con un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nelle Americhe e nell’area APAC il totale segna rispettivamente 1.034 (+21%) e 565 (+14%) vetture consegnate. Analizzando singolarmente i mercati di riferimento, per la Casa del Toro è cruciale la presenza negli Stati Uniti che hanno permesso di consegnare 933 unità. Seguono la Germania (366), Regno Unito (272), Giappone (187) e Italia (143) confermando l’internazionalità del brand.

La crescita di Automobili Lamborghini non accenna a fermarsi, il primo trimestre del 2025 fa registrare un aumento delle vetture consegnate e del fatturato

Tali valori hanno permesso ad Automobili Lamborghini di generare un fatturato di 895,2 milioni di euro, pari ad un incremento del 29,6% anno su anno. Il risultato operativo che ne consegue è di 248,1 milioni di euro, il 32,8% in più YoY.

Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini, ha affermato: “Il futuro è nelle nostre mani: siamo noi a dover creare la nostra resilienza. I risultati del primo trimestre confermano la forza del nostro brand, anche in uno scenario economico incerto. La domanda globale rimane alta e i dati registrati sono un’ulteriore dimostrazione della validità della nostra strategia: coniugare performance, innovazione e esclusività, mantenendo al centro la qualità e la personalizzazione”.

Le consegne mondiali della Casa di Sant’Agata Bolognese sono sostenute dai modelli iconici del brand. Tra questi spiccano la Revuelto, la supercar spinta dal primo V12 ibrido plug-in della Casa, e la Urus SE, nuova versione ibrida del Super SUV dei record.

I risultati ottenuti dimostrano l’ottimo lavoro svolto da Autmobili Lamborghini per ritagliarsi un posto d’onore tra i principali brand automotive internazionali. Basti pensare che per una Revuelto, i clienti devono aspettare oltre due anni.