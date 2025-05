CoopVoce Evo 150, nuova promo ad un prezzo WOW

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da poco fatto tornare a disposizione degli utenti una nuova super promozione. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 150. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione online direttamente sul sito ufficiale di CoopVoce e non solo. L’operatore sta anche proponendo un credito cashback per tutti coloro che rimarranno con l’operatore per almeno tre mesi.

CoopVoce Evo 150, ritorna la super offerta mobile di CoopVoce ora con cashback

CoopVoce Evo 150 è una delle super offerte mobile dell’operatore e ora torna a disposizione degli utenti con una novità. Come già accennato in apertura, con l’attivazione dell’offerta in questione gli utenti potranno usufruire di un credito cashback se rimarranno con l’operatore per la durata di almeno tre mesi. Oltre a questo, l’operatore sta poi proponendo gratuitamente il costo di attivazione.

Nello specifico, l’offerta CoopVoce Evo 150 include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. Per avere a disposizione questo fantastico bundle, sarà necessario sostenere una spesa per il rinnovo pari a soli 6,90 euro al mese.

Secondo quanto riportato in rete, però, sembra che l’operatore virtuale abbia intenzione di rendere disponibile questa offerta soltanto per un periodo di tempo limitato. Tutti gli interessati potranno infatti attivare l’offerta a partire dal 22 maggio fino alla giornata del prossimo 28 maggio. Come altre offerte proposte dall’operatore, poi, ricordiamo che la promo in questione è attivabile soltanto dai nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Per chi vuole risparmiare ulteriormente, ricordiamo che l’operatore sta ancora proponendo sul proprio sito l’attivazione dell’offerta mobile CoopVoce Evo 20 ad un costo per il rinnovo mensile di soli 4,90 euro.