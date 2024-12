A quanto pare in casa Ducati sono in vena di rinnovamento, la nota azienda sta infatti presentando le nuove serie di Moto per il 2025 e ha deciso di offrire ai propri appassionati una nuova versione della Panigale V4, quest’ultima infatti si presenta in una variante del tutto inedita costituita da 1000 esemplari che presenteranno una livrea caratterizzata dal tricolore italiano finemente miscelato alla bandiera a scacchi tipica della pista da moto.

Caratteristiche uniche

La moto in questione offre dunque un design del tutto unico che sarà reso ancora più unico dal volante personalizzato con il modello della moto accompagnato dal numero di serie, ovviamente univoco dal momento che si tratta di una serie limitata, per di più la livrea è asimmetrica e il tutto verrà offerto anche con un copri telaio contenuto all’interno di una speciale confezione creata appositamente per questa edizione speciale.

Ma la dotazione della Panigale V4 non è caratterizzata da miglioramenti solo dal punto di vista del design, sono presenti infatti dei miglioramenti che ne incrementano in modo significativo le prestazioni, sono presenti infatti dei cerchi in fibre di carbonio a cinque razze che ne abbassano il peso di quasi 1 kg, l’impianto frenante anteriore Front Brake Pro, composto da due dischi Brembo T-Drive alettati da 338,5 mm di diametro e 6,2 mm di spessore, che aumentano la potenza frenante e la costanza delle prestazioni, frizione a secco, pedane regolabili e GPS.

A muovere il tutto abbiamo un motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc il quale è in grado di erogare 216 CV a 13.500 giri al minuto e 120,9 Nm di coppia a 11.250 giri al minuto, supportato da un cambio a sei rapporti.

Si tratta dunque di un esemplare a tutti gli effetti considerabile come top di gamma così come lo è anche il prezzo che trattandosi di una linea limitata, arriva a ben 54.000 €, prezzo di partenza per portarsi a casa uno dei 1000 esemplari prodotti dalla nota azienda automobilistica.