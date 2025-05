Volkswagen Golf GTI elettrica: l’icona si rinnova

Entro la fine del decennio, Volkswagen introdurrà una versione completamente elettrica della sua compatta sportiva più amata. Il passaggio alla propulsione a batteria rappresenta un cambiamento importante. Anche se l’obiettivo dichiarato è quello di mantenere intatto lo spirito che ha reso leggendaria questa sigla. A rassicurare gli appassionati è stato direttamente il CEO Thomas Schäfer, che ha promesso una GTI “mostruosa”, fedele al carattere sportivo e alla tradizione del modello.

Volkswagen Golf GTI elettrica: prestazioni e tradizione verso un equilibrio elettrico

Anche se mancano ancora diversi anni al lancio ufficiale, si parla del 2028 o 2029, le fughe di notizie sono già numerose. Alcuni designer hanno iniziato a immaginare il look della nuova Golf GTI elettrica, cercando di trovare un equilibrio tra elementi futuristici e richiami allo stile classico. L’auto nascerà sulla nuova piattaforma SSP, ancora in fase di sviluppo, pensata per i veicoli elettrici di nuova generazione del Gruppo Volkswagen. Anche in questa nuova veste, la GTI manterrà la trazione anteriore e un singolo motore elettrico. Rinuncia così alla trazione integrale e al doppio propulsore.

Volkswagen vuole quindi rispettare l’essenza della GTI, evitando di snaturare un modello che da quasi cinquant’anni è sinonimo di sportività alla portata di tutti. In questo senso, la scelta di mantenere la trazione anteriore non è casuale. Poiché si tratta di un omaggio alla configurazione originale della prima GTI, lanciata nel 1976. Ad ogni modo pare che le sue capacità invece miglioreranno. Si ipotizza infatti una potenza superiore ai 300CV, in linea con quanto già proposto sulla ID.3 GTX, che con il modello Performance sfiora i 326CV.

Sebbene non siano stati svelati dettagli ufficiali su velocità e autonomia, è chiaro che Volkswagen non punta solo a prestazioni pure, ma anche a preservare l’esperienza di guida che ha reso celebre la Golf GTI negli anni. Insomma, il design seguirà questa filosofia, restando fedele all’identità estetica del modello, senza soluzioni estreme o rivoluzionarie. Prima della GTI, arriverà la ID.2GTI, presentata in forma di idea e destinata a diventare il punto di partenza della nuova serie elettrica sportiva. In seguito toccherà alla Golf, che si confermerà come punta di diamante della nuova era GTI.