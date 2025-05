Honor Magic V5

Honor si prepara al lancio del nuovo Magic V5, pieghevole di prossima generazione che punta su spessore ridotto e batteria ad alta capacità. Il dispositivo, atteso per giugno 2025, sarà tra i modelli più sottili del mercato, proseguendo il percorso iniziato dal Magic V2.

Design ultrasottile e nuove colorazioni

Il nuovo Honor Magic V5 sarà caratterizzato da uno spessore estremamente ridotto, inferiore a quello del modello precedente Magic V2, che chiuso misurava 9,9 millimetri. Secondo quanto riferito, il V5 sarà ancora più sottile, pur mantenendo una struttura a libro tipica degli smartphone pieghevoli.

Le immagini promozionali mostrano due colorazioni: Velvet Black e Silk Road Dunhuang, entrambe con finiture curate e design minimale. Il dispositivo conferma la presenza di una tripla fotocamera posteriore disposta su un’isola rettangolare con angoli stondati.

Batteria da 5.000 mAh e spessore sotto i 10 mm

Nonostante lo spessore estremamente contenuto, Honor è riuscita a inserire una batteria da 5.000 mAh all’interno del Magic V5. Si tratta di un dato rilevante, soprattutto per la categoria dei pieghevoli, in cui l’autonomia è spesso penalizzata dalla struttura interna.

Il risultato è stato ottenuto grazie all’utilizzo di celle sottili sviluppate internamente, una tecnologia già sperimentata sul precedente Magic V2. Non sono ancora note le specifiche complete della ricarica rapida, ma il modello precedente supportava ricarica a 66W cablata e 50W wireless, quindi è plausibile una configurazione simile anche sul V5.

Fotocamere e comparto tecnico non confermati

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle specifiche hardware del Magic V5. La fotocamera principale dovrebbe mantenere un sensore da 50 MP, già utilizzato su modelli precedenti, mentre la composizione della tripla lente non è ancora stata chiarita.

Non è stato annunciato il processore, ma è probabile che il dispositivo utilizzi una piattaforma Qualcomm Snapdragon di fascia alta, potenzialmente una versione aggiornata dello Snapdragon 8 Gen 3 o il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 4, se disponibile in tempo per il lancio.

Honor ha confermato che il Magic V5 sarà presentato ufficialmente a giugno 2025 in Cina. Non è stata ancora indicata una data precisa né un eventuale piano di distribuzione internazionale. Tuttavia, Honor ha recentemente incrementato il numero di pieghevoli proposti anche in Europa, come il Magic V2 e il Magic V2 RSR, suggerendo che il V5 possa arrivare in seguito anche sui mercati esteri.

Nel frattempo, il V5 è stato ufficialmente registrato presso il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT) in Cina, con la denominazione MAG-AN00. Questa sigla conferma che il dispositivo ha completato almeno parte del processo di certificazione per la commercializzazione.