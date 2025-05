Zeekr 7X debutta in Europa: il SUV elettrico cinese parte dalla Norvegia per sfidare i big del mercato occidentale

Non è passato inosservato il debutto della Zeekr 7X in Europa. A segnare l’inizio delle consegne è stata la Norvegia, Paese tra i più avanzati nell’adozione di veicoli elettrici. Il primo esemplare è stato consegnato nella città di Bergen. Si tratta di una versione Privilege AWD grigia, equipaggiata con doppio motore e trazione integrale. Il marchio cinese, parte del gruppo Geely, ha pianificato una diffusione graduale del SUV in altri mercati europei. Tra questi vi sono i Paesi Bassi e la Svezia, in cui gli ordini erano già stati aperti nel dicembre 2024.

Zeekr 7X: tre versioni per un solo obiettivo, conquistare l’Europa con potenza, autonomia e IA

Zeekr ha già proposto con discreto successo i modelli 001 e X in Europa, ma la 7X rappresenta un grande salto di qualità. Il nuovo SUV è stato sviluppato sulla piattaforma SEA e misura 4,78m di lunghezza con un passo di 2,9m. Ciò significa uno spazio interno ampio e funzionale, che comprende un bagagliaio da 539 litri e un piccolo vano anteriore (frunk) da 66l, ideale per i cavi di ricarica. L’interno adotta un design essenziale ma sofisticato, dominato da uno schermo centrale da 16” e supportato dal processore Qualcomm Snapdragon 8295. La dotazione include anche un head-up display e un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale ZeekrGPT, pensato per interagire in modo naturale con i passeggeri.

Tre le configurazioni disponibili vi è la versione Premium che monta un motore posteriore da 310kW con batteria LFP da 75kWh e 480km di autonomia. Le varianti Long Range e Performance utilizzano invece celle NMC da 100kWh, in grado di offrire fino a 615km di percorrenza. La più potente delle tre, la Performance, aggiunge un secondo motore sull’asse anteriore, raggiungendo una potenza totale di 470kW e una coppia di 710Nm. La ricarica è uno dei punti di forza. Infatti grazie all’architettura a 800volt, la Zeekr 7X supporta sistemi di ricarica ultrarapida.

I prezzi si collocano nella fascia media-alta del mercato, ma restano competitivi per il settore. Si parte da 52.990€ nei Paesi Bassi, 579.000 corone svedesi in Svezia e 539.900corone norvegesi in Norvegia. Insomma, Zeekr punta dritto a un pubblico europeo sempre più attento a tecnologia e sostenibilità, sfidando apertamente le case automobilistiche tradizionali.