Pixel

Diversi utenti stanno segnalando problemi di consumo eccessivo della batteria sui dispositivi Google Pixel, emersi dopo l’installazione della patch di sicurezza di maggio 2025. L’anomalia riguarda più generazioni di smartphone e si manifesta con scaricamenti rapidi e surriscaldamenti improvvisi, anche durante attività leggere o in standby.

Problemi su Pixel 6, 7, 8 e 9

Le segnalazioni arrivano da possessori di Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8 e Pixel 9, che dopo l’aggiornamento mensile hanno riscontrato un calo significativo dell’autonomia. In alcuni casi, gli utenti parlano di riduzione dell’autonomia di oltre il 30%, senza che siano cambiate le abitudini di utilizzo.

Il fenomeno si accompagna anche a un incremento della temperatura del dispositivo, in particolare durante la ricarica o l’uso di app in background. Alcuni utenti hanno evidenziato che anche in condizioni di inattività, la batteria tende a scaricarsi più rapidamente rispetto a prima dell’aggiornamento.

Il sospetto su alcune app di terze parti

Tra le possibili cause del battery drain sui Pixel, si ipotizza il coinvolgimento di alcune app di terze parti che potrebbero aver perso compatibilità con il nuovo aggiornamento. In particolare, l’app Instagram è stata citata più volte come potenziale elemento scatenante del surriscaldamento e del consumo anomalo, anche se non in esecuzione attiva.

Molti utenti hanno effettuato test disinstallando Instagram o monitorando le app in background tramite le impostazioni di Android, e in diversi casi la situazione è migliorata. Tuttavia, non è stato identificato un responsabile unico, e il problema sembra più complesso.

Google è a conoscenza del problema

Secondo quanto riportato, Google non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale, ma è già a conoscenza delle segnalazioni. Le discussioni attive sul forum ufficiale di supporto Pixel confermano che l’azienda sta raccogliendo feedback in vista di un possibile intervento correttivo nel prossimo aggiornamento di giugno.

Nel frattempo, alcuni utenti stanno optando per soluzioni temporanee come la disattivazione del risparmio energetico adattivo, il monitoraggio delle app con consumo anomalo e la reinstallazione delle patch tramite Factory Image, anche se non esistono procedure ufficiali per risolvere il problema in modo definitivo.

Oltre alla patch di sistema distribuita tramite OTA, è stato notato che il battery drain potrebbe essere legato anche alla patch di sicurezza Google Play Services. In alcuni casi, il consumo anomalo è iniziato dopo l’aggiornamento delle componenti di sistema tramite Play Store, indipendentemente dall’aggiornamento del firmware principale.

Questo dettaglio lascia intendere che il problema potrebbe derivare da interazioni tra componenti aggiornate separatamente, rendendo la risoluzione più complicata. Anche l’aggiornamento del modulo Android System Intelligence è stato indicato da alcuni utenti come possibile correlato al comportamento anomalo della batteria.