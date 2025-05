HONOR Magic V5 avrà una batteria top di gamma

Le ultime voci che danno indicazioni sul prossimo smartphone pieghevole di HONOR Magic V5, stanno suscitando molta curiosità. In particolare per le sue promettenti capacità energetiche. Se questi rumor saranno confermati, il MagicV5 rappresenta un notevole passo avanti rispetto al precedente modello Honor. La novità principale riguarda infatti la batteria, che potrebbe superare i 6000 mAh di capacità. In particolare, si parla di una carica composta da due celle distinte. Una da 2070 mAh e l’altra da 3880mAh. Questa aggiunta significativa rispetto al predecessore promette di migliorare di gran lunga l’autonomia del dispositivo. Un aspetto fondamentale per gli utenti che utilizzano il loro smartphone per molte ore al giorno.

Ricarica rapida e altre migliorie: cosa aspettarsi da HONOR Magic V5

Come detto pocanzi, un chip all’avanguardia e un supporto alla ricarica rapida caratterizzeranno il prossimo pieghevole HONOR. Oltre a una batteria potente, il nuovo Magic V5 dovrebbe supportare la ricarica rapida da 66 W, un feature già apprezzata nel modello precedente. Questo garantirà una ricarica veloce, portando al minimo i tempi di attesa.

Sotto il cofano, il dispositivo dovrebbe avere un potente chip Snapdragon 8 Elite. Uno dei più recenti e performanti sul mercato. Presente peraltro già in molti degli smartphone top di gamma di quest’anno. Altri miglioramenti potrebbero riguardare il sistema di riconoscimento delle impronte digitali. Si dice che avrà un sensore più avanzato rispetto ai modelli precedenti. Sottolineiamo però che tutte queste informazioni devono essere ancora confermate. Ma la crescita dell’interesse intorno a questo modello è più che evidente.

Per quanto riguarda il nome del nuovo pieghevole, HONOR potrebbe aver deciso di saltare la versione “V4” per ragioni legate alla superstizione cinese. Puntando così direttamente sul nome “V5”. Una scelta simile era stata fatta in passato da Huawei con il suo Mate X5. Sebbene molte di queste informazioni provengano da fonti non ufficiali, l’attesa cresce. E sicuramente non passerà troppo tempo prima che la compagnia confermi o smentisca questi dettagli.