Apple, iPhone 8 e iPhone 7 Plus diventano ufficialmente vintage

Ogni anno avviene una sorta di passaggio per gli iPhone del vecchio corso di Apple a quella che potrebbe essere vista come una sorta di Hall of Fame. Questa volta a guadagnarsi la gloria sono due dispositivi che hanno fatto effettivamente la storia del celebre colosso americano: iPhone 8 ed iPhone 7 Plus.

Entrambi i dispositivi infatti sono diventati ufficialmente vintage, entrando a far parte di quella classifica di prodotti che non vengono più venduti da un minimo di cinque anni. C’è da fare però una precisazione: il modello da 128 giga di memoria non rientra in questa particolare categoria in quanto è stato distribuito molto di più rispetto agli esemplari da 64 GB e 256 GB. Ovviamente non c’è nessun problema dal punto di vista dell’assistenza in quanto anche i prodotti vintage di Apple possono essere ancora aggiustati.

Ci sono due iPad che sono diventati obsoleti: l’Air 2 e il mini 2

È stata aggiornata da Apple anche la lista dei prodotti definiti “obsoleti“: in questo caso vi rientrano iPad Air 2 e iPad mini 2. A differenza dei prodotti vintage, un dispositivo diventa obsoleto dopo sette anni dalla fine della distribuzione ufficiale. In questo caso, non è più possibile ricevere assistenza né ottenere ricambi originali tramite i canali ufficiali Apple.

Gli utenti in possesso di uno di questi tablet dovranno quindi affidarsi a riparatori non autorizzati o considerare la sostituzione del dispositivo. Anche l’eventuale copertura AppleCare decade automaticamente nel momento in cui un prodotto viene considerato obsoleto.

Un avviso per chi ha dispositivi Apple datati

La classificazione “vintage” non segna la fine dell’utilizzo di un prodotto, ma è un campanello d’allarme: si avvicina il momento in cui l’assistenza ufficiale non sarà più garantita. I possessori di iPhone 7 Plus o iPhone 8 farebbero bene a iniziare a valutare un eventuale aggiornamento, soprattutto in caso di problemi tecnici.

Per chi invece utilizza ancora iPad Air 2 o iPad mini 2, l’assistenza ufficiale è ormai definitivamente conclusa, e le possibilità di supporto si riducono esclusivamente ai canali non Apple.