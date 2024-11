Apple ha recentemente aggiornato il suo elenco di dispositivi considerati vintage e obsoleti, aggiungendo alcuni prodotti iconici. Tra questi troviamo gli iPhone XS Max e 6s Plus, entrambi classificati come vintage, mentre l’Apple Watch Series 2, nelle versioni con cassa in alluminio o acciaio, è stato spostato nella categoria degli obsoleti. Curiosamente, la variante da 32 GB dell’iPhone 6s Plus è stata direttamente classificata come obsoleta.

Un prodotto Apple viene considerato vintage quando sono trascorsi più di cinque anni, ma meno di sette, dalla fine della sua commercializzazione. Gli utenti possono ancora richiedere riparazioni tramite i centri autorizzati, ma la disponibilità dei ricambi non è garantita. Dopo sette anni, invece, i dispositivi diventano obsoleti, e Apple non fornisce più supporto ufficiale per le riparazioni, costringendo gli utenti a rivolgersi a tecnici terzi.

La scelta di classificare la versione da 32 GB dell’iPhone 6s Plus come obsoleta potrebbe essere legata alla fine della disponibilità di alcune componenti. Nonostante ciò, la logica di questa decisione resta poco chiara, considerando che versioni con meno memoria, come quella da 16 GB, non sono state trattate nello stesso modo.

Alcuni smartphone Apple sono considerati oggi obsoleti

L’Apple Watch Series 2 con cassa in ceramica è invece una sorpresa: non è stato inserito in nessuna delle due categorie. Questo lascia pensare che Apple adotti criteri flessibili per queste classificazioni, anche se il tempo trascorso dallo stop alla vendita rimane il fattore principale.

Con i prodotti vintage, gli utenti devono sperare nella disponibilità dei pezzi di ricambio. Con quelli obsoleti, invece, la possibilità di riparazione diventa un vero problema, complicando il mantenimento di dispositivi ancora funzionanti ma fuori supporto.